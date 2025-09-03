Suomalaistutkimus valottaa sydäninfarktin syntyä: Tutkija kertoo, mikä on "kaikkein tärkeintä, mitä ihminen voi tehdä"

Miten bakteerit vaikuttavat sydäninfarktin syntyyn? Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksia puitiin keskiviikkona Huomenta Suomessa.

Kerroimme aiemmin Tampereen yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan sydäninfarkti saattaakin olla infektiosairaus.

Tutkimuksen mukaan sepelvaltimotaudissa kolesterolia sisältävän sepelvaltimoahtauman sisälle kehittyy vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana bakteerien muodostama ja oireeton biofilmi.

– Biofilmin sisällä lepotilassa olevat bakteerit ovat turvassa elimistön puolustusjärjestelmältä sekä antibiooteilta, koska ne eivät pääse biofilmin sisään, yliopisto kuvailee tiedotteessaan.

Virusinfektio vaikkapa flunssan yhteydessä saattaa kuitenkin "herättää" biofilmin tuottamaan uusia bakteereita. Ne käynnistävät tulehduksen.

– Tämä aiheuttaa repeämän kolesterolia sisältävän ahtauman seinämään, joka puolestaan johtaa veritulpan muodostumiseen ja sitä kautta sydäninfarktiin.

Tutkimuksessa mukana ollut Tampereen yliopiston professori Pekka Karhunen kertoi keskiviikkona Huomenta Suomessa, että jo pitkään on epäilty bakteereilla olevan jokin rooli sydäninfarktien synnyssä.

Uusien tutkimusmenetelmien myötä bakteerien roolia on voitu selvittää tarkemmin.

Läpileikkaus sepelvaltimon ahtaumasta. Kuvassa sinisellä kalkkia, keskellä vaalealla kolesterolia, punaisella bakteeribiofilmi.Pekka Karhusen tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto

Suun terveydellä merkitystä

HUS Sydän- ja keuhkokeskuksen osastonylilääkäri, professori Juha Sinisalo kertoo, että suun terveydellä on suuri merkitys, mitä tulee verisuonen seinämän repeämiseen.

Tuoreessa tutkimuksessa osoitettiin, että sepelvaltimoahtaumissa oli useiden suuperäisten bakteerien perimäainesta eli DNA:ta.

– Itse asiassa on tiedetty varsin pitkään, että huonot hampaat aiheuttavat bakteremiaa eli bakteerit pääsevät verenkiertoon. Niitä joutuu eri puolille elimistöä, ja niitä joutuu myös sinne verisuonen seinämään, ja ne voivat olla aiheuttamassa tulehdusta, jolloin ne saavat aikaiseksi verisuonen seinämän repeämän sinne, Sinisalo kertoo Huomenta Suomessa.

"Kaikkein tärkeintä, mitä ihminen voi tehdä"

Sinisalo muistuttaa, että kolesterolilla on myös oleellinen rooli.

– Ilman kolesterolia meillä ei ole sepelvaltimotautia.

Eli voiko infarktilta selvitä, jos pitää kolesterolitasot kunnossa?

– Tämä on aika hyvä johtopäätös. Varmaan kaikkein tärkeintä, mitä ihminen voi tehdä, on selvittää, mikä on veren kolesterolitaso, Pekka Karhunen sanoo.

Kolesteroliarvot selviävät vain verikokeella.

Jos biofilmi ei koskaan aktivoidu, on Karhusen mukaan todennäköistä, että se kalkkeutuu lopulta pois.

– Sen jälkeen ei ole enää mitään huolta.

Siinä missä Karhunen uskoo uuden selityksen kattavan kaikki infarktit, Sinisalo puolestaan uskoo selityksen kattavan vain osan infarkteista.

Uutta infarktiteoriaa ja siihen liittyviä hoitokeinoja pitää joka tapauksessa tutkia lisää. Karhusen mukaan hypoteesi on, että jos infarktipotilas saisi antiobiootteja heti sairaalaan tullessaan, se voisi vaikuttaa infarktin kulkuun.

