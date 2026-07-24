Englantilaisessa eläintarhassa riittää vipinää, sillä leijonalaumaan on liittynyt viisi uutta tulokasta. Harvinaiset barbarileijonan pennut viettävät ensimmäiset viikkonsa emonsa Wakan hoivissa.
Englannin Bedfordshiressa sijaitsevaan Whipsnaden eläintarhaan on syntynyt viisi harvinaisen barbarileijonan pentua osana kansainvälistä suojeluohjelmaa.
Pennut syntyivät 23. kesäkuuta viisivuotiaalle leijonanaaraalle Wakalle ja nelivuotiaalle urokselle Malikille. Kyseessä on eläintarhan kolmas alle kahden vuoden aikana syntynyt barbarileijonapoikue.
Uusien pentujen myötä eläintarhan leijonalaumassa on nyt yhteensä 11 yksilöä, mikä on suurin määrä eläintarhan historiassa.
Whipsnaden eläintarhan petoeläintiimin johtajan Steve Merrick-Whiten mukaan Waka on osoittautunut huolehtivaiseksi emoksi.
– Se on ollut erittäin tarkkaavainen ja huolehtinut siitä, että pennut saavat ruokaa sekä pysyvät puhtaina ja hyvässä kunnossa, Merrick-White sanoo eläintarhan tiedotteessa.
Barbarileijona tunnustettiin omaksi alalajikseen vuonna 2017. Eläintarhan mukaan kyseessä on yksi niistä leijona-alalajeista, joiden suojelu on kiireellisintä.
Barbarileijonien kannat ovat taantuneet laajalti muun muassa elinympäristöjen häviämisen vuoksi.
Pentujen sukupuoli selviää niiden ensimmäisen terveystarkastuksen yhteydessä noin kahdeksan viikon iässä. Siihen asti ne pysyvät emonsa kanssa sisätiloissa.