Professorilta sydänterveyteen liittyvä varoitus: "Yksi suurimmista harhaluuloista"

Oulun yliopiston professori muistuttaa, etteivät sydänriskit koske vain ikääntyneitä.

Sepelvaltimotauti on suomalaisten yleisin kuolinsyy, ja yleisin syypää äkillisesti äkillisesti sydäntautiin menehtyneiden kuolemissa. Vastoin yleistä käsitystä tauti voi kehittyä jo nuorena.

– Yksi suurimmista harhaluuloista on, että sydänsairaudet koskevat vain ikääntyneitä. Todellisuudessa sydän- ja verisuonitaudit voivat alkaa kehittyä jo lapsuudessa, kertoo Ouluun yliopiston professori Juhani Junttila yliopiston tiedotteessa.

Junttila tutkii sydänperäisiä äkkikuolemia Oulun yliopiston Fibrobesity-tutkimusohjelmassa.

Sydäntä voivat vahingoittaa nuorten keskuudessa yleistyvät tavat, kuten nikotiinipussin käyttö. Nikotiinipussien korkeat nikotiinipitoisuudet kuormittavat verisuonia ja voivat lisätä rytmihäiriöiden ja verisuonitukosten riskiä.

Sydämelle haitallisia ovat myös anaboliset steroidit ja äärimmäiset ruokavaliot. Runsasrasvaiset ketogeeniset ruokavaliot ovat aiheuttaneet sydäntapahtumia jopa nuorille hyväkuntoisille ihmisille.

– Ketoruokavalio voi sopia tietyissä tilanteissa, mutta väärin toteutettuna se voi kiihdyttää sepelvaltimotaudin kehittymistä, Junttila sanoo.

Näin ehkäiset sydänsairauksia

Junttilan mukaan sydänsairauksia voi kuitenkin ehkäistä tehokkaasti helpoilla toimilla. Esimerkiksi viimeistään 30-vuotiaana kannattaisi mitata niin verenpaine kuin kolesterolikin, jotta tietää missä mennään.

– Verenpaineen mittaaminen on ehkä kaikista helpoin ennaltaehkäisevä teko. On tärkeää tietää viimeistään 30-vuotiaana, missä oma verenpaine on. Myös kolesteroli kannattaa mitata samalla, sillä kolesteroli aiheuttaa sepelvaltimoita tukkivaa plakkia, Junttila kertoo Oulun yliopiston verkkosivuilla.

Avainasemassa ovat myös tupakoinnin ja runsaan alkoholin käytön välttäminen.

Jos kolesteroli on koholla, kannattaa sen laskemiseksi tarttua toimeen. Lue, millä keinoilla voit alentaa kolesterolitasojasi. Verenpainetta saat alemmaksi esimerkiksi vähentämällä suolan käyttöä ja lisäämällä liikuntaa.

