Kehäradan junaliikenne on keskeytetty. Junien aikatauluissa on häiriöitä.

Pääkaupunkiseudulla kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Keskeytyksestä aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia I- ja P-junille, kertoo Fintrafficin Rataliikennekeskus.



Viivästyksien syynä on Kivistön ja Aviapoliksen rautatieasemien välisellä rataosuudella junaraiteille ajautunut auto. Fintrafficin mukaan pelastuslaitos on paikalla poistamassa autoa raiteilta.



Junaliikenteen häiriön kestosta ei ole vielä tarkempaa arviota.