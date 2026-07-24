Ukrainan drooni-iskut Venäjälle ovat näkyneet viime aikoina rajoituksina itäisellä Suomenlahdella.
Taivaalla jylisevät Hornetit ja merialueen rajoitukset ovat tulleet tutuiksi Kotkassa heinäkuussa.
Ukrainan droonihyökkäyksiä Venäjälle on ollut useita ja Puolustusvoimat on osaltaan varautunut droonien torjumiseen Suomessa.
Viimeksi tänä aamuna itäisellä Suomenlahdella otettiin käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Kotkan edustalla käyttöön otetuista rajoituksista kertoi Puolustusvoimat.
Toukokuun alun jälkeen Puolustusvoimat on rajoittanut tilapäisesti liikkumista merellä ja ilmassa itäisellä Suomenlahdella seitsemän kertaa.
Rajoitusten kesto on ollut joitakin tunteja. Puolustusvoimien mukaan rajoitusalueiden käyttöönotto perustuu tilannearvioon ja kokonaisarvioon turvallisuuden varmistamiseksi.
– Syy näissä on aina ollut sama: Kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan, kirjoittaa Puolustusvoimat sähköpostitse MTV Uutisille.
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Tiedotus aluksi huonoa
Tieto merialueen liikkumisrajoituksista tuntui aluksi suurelta yllätykseltä, kertoo Kotkan Pursiseuran kommodori Rainer Blomqvist.
– Täällä on totuttu olemaan turvallisessa paikassa, vaikka ollaan rajan lähellä. Aluksi se oli epämääräistä eikä yhtään tiennyt, onko tilanne vaarallinen vai mistä oli kyse.
– Alussa tiedottaminenkin oli huonoa, eikä ollut selvää mitä saa oikeasti tehdä ja missä kulkea. On tiedottaminen toki parantunutkin, Blomqvist sanoo.