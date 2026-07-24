



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

GPS-häirinnästä ja veneilyn rajoituksista tuli arkea Kotkassa | MTV Uutiset



GPS-häirinnästä ja veneilyn rajoituksista tuli arkea Kotkassa 1:39 Video: Kuinka kotkalaiset suhtautuvat toistuviin häiriöihin ja veneilyn rajoituksiin? Julkaistu 51 minuuttia sitten Valtteri Kykkänen Ukrainan drooni-iskut Venäjälle ovat näkyneet viime aikoina rajoituksina itäisellä Suomenlahdella. Taivaalla jylisevät Hornetit ja merialueen rajoitukset ovat tulleet tutuiksi Kotkassa heinäkuussa. Ukrainan droonihyökkäyksiä Venäjälle on ollut useita ja Puolustusvoimat on osaltaan varautunut droonien torjumiseen Suomessa. Viimeksi tänä aamuna itäisellä Suomenlahdella otettiin käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Kotkan edustalla käyttöön otetuista rajoituksista kertoi Puolustusvoimat. Toukokuun alun jälkeen Puolustusvoimat on rajoittanut tilapäisesti liikkumista merellä ja ilmassa itäisellä Suomenlahdella seitsemän kertaa. Rajoitusten kesto on ollut joitakin tunteja. Puolustusvoimien mukaan rajoitusalueiden käyttöönotto perustuu tilannearvioon ja kokonaisarvioon turvallisuuden varmistamiseksi. – Syy näissä on aina ollut sama: Kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan, kirjoittaa Puolustusvoimat sähköpostitse MTV Uutisille. Lue myös: Tilanne ohi – merialuetta rajoitettiin itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä lennokkien takia Tiedotus aluksi huonoa Tieto merialueen liikkumisrajoituksista tuntui aluksi suurelta yllätykseltä, kertoo Kotkan Pursiseuran kommodori Rainer Blomqvist. – Täällä on totuttu olemaan turvallisessa paikassa, vaikka ollaan rajan lähellä. Aluksi se oli epämääräistä eikä yhtään tiennyt, onko tilanne vaarallinen vai mistä oli kyse. – Alussa tiedottaminenkin oli huonoa, eikä ollut selvää mitä saa oikeasti tehdä ja missä kulkea. On tiedottaminen toki parantunutkin, Blomqvist sanoo.

Esimerkkinä Blomqvist mainitsee Pursiseuran järjestämät purjehduskilpailut, jotka ovat käynnissä Kotkan Meripäivien aikana.

Alukset liikkuvat alueella, johon rajoituksia on kohdistettu.

– Mikä on toimintatapa, jos rajoitus tulee kesken kisan? Siitä ei ole mitään tietoa. Varoitusalueella asuu myös paljon mökkiläisiä.

– Ymmärrän toisaalta rajoituksia, mutta tilannetta voisi avata enemmän, toteaa Blomqvist.

Puolustusvoimat on äskettäin päivittänyt verkkosivuillaan olevaa listaa ohjeista rajoitustilanteita varten.

Ohje esimerkiksi mökillä tai saaressa olevalle on se, että kannattaa pysyä paikalla ja seurata viranomaisten tiedotteita.

Navigointilaitteiden häirintä jo arkea

Riesana itäisellä Suomenlahdella on myös satelliittinavigoinnin voimakas häirintä, jota Venäjä tekee puolustautuakseen droonihyökkäyksiltä.

Traficomin tilaston mukaan GNSS-häirintää kokeneiden alusten määrä on ollut tämän vuoden alusta kesäkuun loppuun mennessä kaikkiaan 354.

Suomenlahden merivartiosto on muistuttanut veneilijöitä siitä, että elektroniset paikannusjärjestelmät eivät välttämättä anna luotettavaa tietoa.

Samalla korostuvat perinteiset merenkulkutaidot kuten kompassin ja paperisen merikartan käyttö.

Merivartioston apulaiskomentaja Sami Järvenpää kertoo, että navigoinnin häiritseminen on johtanut useampaan läheltä piti -tilanteeseen.

– On käynyt esimerkiksi sitä, että alus on ollut menossa kohti saarta ja oman paikannusjärjestelmänsä mukaan olisi ollut väylällä, mutta tosiasiassa reitti onkin ollut väärä, Järvenpää kertoo.

Häirinnästä on kokemuksia myös Timo Tammialalla, jonka kipparoima kuunari Helena saapui Kotkan Meripäiville keskiviikkona.

– Meidänkin laitteilla on muutaman kerran huomattu, että joko laiteet menee täysin pimeäksi eli GPS-paikkaa ei saada tai sitten sitä häiritään niin, että paikka ei ole kohdallaan.

– Se ei toisaalta ole ongelma täällä, koska täällä on viittoja ja paikkansa voi aina tarkistaa joko kartalta tai viittojen läheisyydessä, Tammiala sanoo.

Paikkatieto on kadonnut kesken matkan pari kertaa myös Rainer Blomqvistilta, mutta alueen tuntemuksen vuoksi suurta haittaa ei ole koitunut.

– Totta kai se on ärsyttävää, jos se tapahtuu vieraassa paikassa tai sumussa. Häiriöitä tulee esimerkiksi Suursaaren lähellä.

– Tämä on jatkunut jo pari vuotta, joten ihmiset osaavat jo varautua ja ollaan palattu vanhoihin merenkulkutaitoihin. On hyvä palauttaa nekin mieleen.