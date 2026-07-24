Malesian GP saattaa nousta vielä kuluvan F1-kauden kisakalenteriin korvaamaan peruttua Bahrainin osakilpailua, Reuters uutisoi lähteidensä pohjalta.

F1-kalenteri joutui keväällä remonttiin, kun Bahrainin ja Saudi-Arabian osakilpailut jouduttiin perumaan Iranin konfliktin takia. Bahrainin GP yritettiin saada vielä uudestaan mukaan syyskaudelle, ja tilanne näytti jo lupaavalta, mutta sotatoimet Lähi-idässä kärjistyivät uudestaan.

Reutersin saamien tietojen mukaan korvaavaa kisaa yritetään järjestää nyt Sepangin radalla Malesiassa, todennäköisesti syys-lokakuussa Azerbaidzhanin ja Singaporen osakilpailujen välissä. Myös muita ratoja harkitaan.

Malesiassa on edellisen kerran ajettu F1-kisa vuonna 2017.

Logistisen syiden takia päätös mahdollisesta korvaavasta kisasta on tehtävä ennen F1-sarjan kesätaukoa, joka käynnistyy viikonlopun Unkarin GP:n jälkeen.

F1-kauden kaksi viimeistä kisaa järjestetään Lähi-idässä marras-joulukuussa. Ne on tarkoitus ajaa Qatarissa ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Abu Dhabissa. Myös niiden yllä on kysymysmerkkejä konfliktin takia.

Jos nämä kisat joudutaan pudottamaan kalenterista, ainakin Portugalin Portimaon rata sekä Barcelona ovat vaihtoehtoja korvaajiksi.