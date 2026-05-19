Näyttelijä Eeva Soivion sydän pysähtyi kolme vuotta sitten kesken teatteriesityksen. Selviytyminen muutti suhtautumista arkeen ja johti myös yhteen konkreettiseen päätökseen.

Useista tv-sarjoista, elokuvista ja näytelmistä tuttu Eeva Soivio oli valmistautumassa illan teatteriesitykseen 20. huhtikuuta 2023, kun huono olo jäyti taustalla. Väsytti ja huimasi. Soivio ajatteli, että hän oli saanut jonkin pöpön.

Iltaa kohti mentäessä vointi alkoi kuitenkin hieman kohentua ja Soivio nousi lavalle. Katsomossa oli 250 ihmistä.

Huimaus palasi kesken monologin. Soivio päätti panna repliikkeihinsä vauhtia, että pääsisi huilaamaan verhon taakse. Sinne Soivio ei kuitenkaan ehtinyt, vaan kaatui estradille.

Uskomaton sattuma

Oli onni, että Soivio ei ehtinyt siirtyä sivuun, koska verhon takana tilanne olisi saattanut jäädä muilta huomaamatta.

Onni onnettomuudessa oli myös se, että Soivion kollegat olivat käyneet ensiapukurssin vain edellispäivänä.

– Kollegani Santtu Karvonen huomasi heti, että minä en pyörry, vaan minä kuolen. Että nyt tarvitaan se deffa [defibrillaattori eli sydäniskuri], jonka hän oli kaksi tuntia ennen esitystä käynyt kysymässä viereisestä uimahallista. Ja niin sitten minut elvytettiin takaisin henkiin, Soivio kertaa tapahtumia Huomenta Suomen haastattelussa.

Soivion sydän ehti olla pysähdyksissä neljä minuuttia.

– Näinhän sanotaan, että neljän minuutin jälkeen alkaa tapahtua aivoissa isoja, fataaleja asioita, eli tavallaan pääsin tosi ehjin jaloin takaisin elämään näiden hienojen tyyppien ansiosta.