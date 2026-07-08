Pokkinen menehtyi sydänpysähdykseen.

Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut keskiviikkona 8. heinäkuuta 49-vuotiaana, kertoo Yle.

Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen.



Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona.

Pokkinen nimitettiin vastaavaksi päätoimittajaksi kesäkuussa 2024.

– Olemme todella järkyttyneitä ja surullisia tapahtuneesta. Ajatuksemme ovat ennen kaikkea Panun läheisten luona: otamme osaa Panun perheen ja muiden läheisten suureen suruun. Tämä on tietysti järkytys myös koko työyhteisölle, jolle tarjoamme kaiken mahdollisen avun. Menetimme upean ihmisen ja rakkaan kollegan, sanoo Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten tiedotteessa.