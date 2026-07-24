Vapaaottelija Adbul Hussein tekee UFC-debyyttinsä Abu Dhabissa tulevana viikonloppuna. Suomalais-palestiinalainen Hussein, 28, on kehittynyt monipuoliseksi ottelijaksi.

Ammattilaisurallaan saldon 15 voittoa ja kaksi tappiota summannut Hussein kohtaa lauantaina 38-vuotiaan yhdysvaltalaisen Cody Gibsonin (21–12). Hänestä tulee vasta seitsemäs UFC:hen yltänyt suomalainen.

– Kun aloitin vapaaottelun, minulla ei ollut selkeää vahvuutta, johon nojata. En ollut nopein, vahvin tai pisin varsinkaan. Sen takia jouduin vähän kuin opettelemaan kaikkea, Hussein selvittää.

– Nykypäivän vapaaottelu ei ole enää sellaista, että joku vain nyrkkeilee tai painii, vaan kaikki on niin monipuolisia. On vain pakko händlätä (hallita) kaikki osa-alueet, hän jatkaa.

Mitkä ovat Husseinin tunnelmat UFC-debyytin alla? Katso Tulosruudun juttu Husseinista yllä olevalta videolta.