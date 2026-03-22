Sydämen vajaatoiminnan ensioireet saatetaan jättää huomiotta.

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, jonka syitä voivat Terveyskirjaston mukaan olla esimerkiksi korkea verenpaine tai sepelvaltimotauti. Kyseessä on eri syistä johtuva sairaustila, jossa sydän ei pysty normaalisti hoitamaan tehtäväänsä eli veren pumppaamista elimistöön.

Kardiologian erikoislääkäri Harri Hietanen muistuttaa, että suurin haaste sairauden hoidossa on se, että potilaat hakeutuvat tutkimuksiin liian myöhään.

– Sydämen vajaatoiminta ei ole harmiton vaiva. Ilman hoitoa ennuste on huono, mutta oikea-aikaisella hoidolla voidaan pidentää elinikää ja parantaa elämänlaatua merkittävästi, Hietanen sanoo biolääkeyhtiö Boehringer Ingelheimin tiedotteessa.

Vajaatoiminnan ennuste voi olla huonompi kuin joissain syövissä.

Muutosta pidetään ikääntymisen vaivoina

Käypä hoidon mukaan vajaatoiminnan tavallisin muoto on diastolinen sydämen vajaatoiminta. Silloin sydän pumppaa verta normaalisti, mutta jäykistynyt sydän ei täyty kunnolla.

Vajaatoiminnan oireet ovat usein epämääräisiä, ja ne kehittyvät salakavalan hitaasti. Siksi moni ei hoksaa edes epäillä sydänsairautta.

– Ihmiset tottuvat huonompaan jaksamiseen ja alkavat vähitellen vältellä rasittavia askareita. Muutos tapahtuu usein niin hitaasti, että sitä pidetään normaalina ikääntymisenä, Hietanen kuvaa.

Sydämen vajaatoiminta onkin erityisesti ikääntyneiden vaiva. Terveyskirjaston mukaan sairaus on harvinainen alle 50-vuotiailla, mutta eläkeikäisiä vajaatoimintapotilaita on Suomessa yli 120 000.

Lue myös: Tämä seikka yöllä voi lisätä sydänsairauksien riskiä

Sydämen vajaatoiminnan oireet

Sydämen vajaatoiminta oireilee tyypillisesti esimerkisi rasituksessa ilmenevänä hengenahdistuksena, suorituskyvyn selkeänä heikkenemisenä sekä molempien alaraajojen turvotuksena. Jotkut kokevat hengenahdistusta myös öisin ja selällään makaaminen voi tuntua vaikealta.

Kun portaiden nousu, kauppareissu tai pelkkä roskien vienti tuntuu aiempaa raskaammalta, vaikuttaa se jo arkeenkin. Jos tällaisia muutoksia huomaa, on syytä suunnata lääkärin pakeille.

– Lääkärit osaavat kyllä epäillä sydämen vajaatoimintaa, mutta ratkaisevaa on se, hakeutuuko potilas ajoissa vastaanotolle, Hietanen sanoo.

Myös läheisten kannattaa ottaa huomionsa puheeksi ja kannustaa tutkimuksiin.

"Älä vähättele oireita"

Riskiryhmään kuuluvat iäkkäät, tyypin 2 diabetesta sairastavat sekä pitkäaikaisesta keuhkosairaudesta tai sydän- ja verisuonisairauksista kärsivät. Monella sydämen vajaatoimintaan sairastuneella onkin taustalla jo aiempi sydänsairaus, mutta uusia oireita ei ymmäretä.

Hietasen mukaan kynnys tutkimuksiin hakeutumiselle pitäisi olla erityisen matala, jos taustalla on sydän- ja verisuonisairauksia.

Ilman hoitoa sairaus etenee.

– Älä vähättele oireita. Mitä aiemmin hoito aloitetaan, sitä parempia tulokset ovat.

Lähteet: Boehringer Ingelheim, Terveyskirjasto, Käypä hoito