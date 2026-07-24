Puolustusvoimat rajoittaa liikennettä varotoimenpiteenä.
Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä rajoittavansa liikennettä Suomenlahdella.
Puolustusvoimat otti käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen kello 02.46.
Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan.
Viime aikoina Puolustusvoimat on ilmoittanut useista rajoituksista droonien mahdollisen harhautumisen takia.