Maastopalot piinaavat Eurooppaa.
Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan.
Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle.
Yhteensä toistakymmentätuhatta ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti.
Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa.
Ranska pyytää apua palojen taltuttamiseen. Kuva rannalta 23. heinäkuuta.AFP / Lehtikuva
Ranskalta avunpyyntö
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi.
Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tshekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä neljä lentokonetta ja kaksi helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan.
Paloja yritetään taltuttaa eteläisessä ranskassa sammutuskoneilla.AFP / Lehtikuva
Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeaux'n alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä, ja kaksi palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan.