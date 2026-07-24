Kansainvälinen urheilua ja vedonlyöntiä valvova elin tunnistaa jalkapallon MM-kisoista seitsemän ottelua, joissa on ilmennyt epäilyjä mahdollisesta tulosmanipulaatiosta.
Ryhmä perustaa väitteensä MM-turnauksen ottelujen vedonlyönnissä tapahtuneisiin poikkeavuuksiin. Elin tutki kisojen kaikkien 104 ottelun vedonlyöntitoimintaa.
Euroopan neuvosto on julkaissut tutkimuksen yhteenvedon.
Epäilyksiä nostaneisiin tapauksiin lukeutuivat muun muassa Etelä-Afrikan Themba Zwanen saama punainen kortti Meksiko-ottelun loppuhetkillä sekä 4,8 miljoonan dollarin edestä lyödyt vedot siitä, ettei Espanjan voita Kap Verdeä alkulohko-ottelussa. Peli päättyi maalittoman tasapeliin.
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Yksi poikkeavuus liittyi myös turnauksen kohutapaukseen, Yhdysvaltojen tähtipelaajan Folarin Balogunin pelikieltoon. Kryptovaluuttapohjainen ennustemarkkina Polymarket avasi 2. heinäkuuta – samana päivänä, kun Balogun sai punaisen kortin pudotuspeliottelussa – kohteen, jossa pystyi veikkaamaan sitä, pelaako Balogun seuraavassa ottelussa Belgiaa vastaan.
Sääntöjen mukaan Balogunin olisi pitänyt olla pannassa, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kumosi pelikiellon 5. heinäkuuta. Myös