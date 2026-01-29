Australian avointen finaalipaikka on neutraalin lipun alla pelaavalle Sabalenkalle jo neljäs peräkkäinen. Valkovenäläinen voitti turnauksen 2023 ja 2024, mutta kärsi finaalitappion viime vuonna.

– Sabalenka oli liekeissä ottelussa. Kun vertaan tilannettani kotimaani kauheuksiin sodan keskellä, en voi valittaa. Olen hyvin onnekas, Svitolina sanoi.

Valkovenäläinen Sabalenka voitti ukrainalaisen Svitolinan reilussa tunnissa luvuin 6–2, 6–3. Pelaajat eivät kätelleet ottelun jälkeen, sillä ukrainalaispelaajat eivät tennisturnauksissa kättele venäläisiä tai valkovenäläisiä vastustajiaan.

Jelena Rybakina eteni toista kertaa urallaan Australian avointen finaaliin. 2026 Robert Prange

Pegula oli toisessa erässä selkä seinää vasten, mutta piti Rybakinan ottelupallosta huolimatta syöttönsä ja kavensi erän 4–5:een. Seuraavassa pelissä hän mursi haparointiin sortuneen Rybakinan syötön ja tasoitti 5–5:een. Erä jatkui syötönmurtojen merkeissä, ja Rybakinan paremmuus ratkesi vasta jännittävässä katkaisupelissä, jossa Pegulalla oli kertaalleen eräpallo.



Melbournessa Rybakina on sijoitettu viidenneksi, Pegula kuudenneksi.