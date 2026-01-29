Naisten kaksinpelin ykkössijoitettu Aryna Sabalenka eteni jälleen Australian avoimen tennisturnauksen loppuotteluun ja kohtaa siinä Jelena Rybakinan. Sabalanka varmisti finaalipaikkansa kaatamalla välierässä Elina Svitolinan.
Valkovenäläinen Sabalenka voitti ukrainalaisen Svitolinan reilussa tunnissa luvuin 6–2, 6–3. Pelaajat eivät kätelleet ottelun jälkeen, sillä ukrainalaispelaajat eivät tennisturnauksissa kättele venäläisiä tai valkovenäläisiä vastustajiaan.
– Sabalenka oli liekeissä ottelussa. Kun vertaan tilannettani kotimaani kauheuksiin sodan keskellä, en voi valittaa. Olen hyvin onnekas, Svitolina sanoi.
Australian avointen finaalipaikka on neutraalin lipun alla pelaavalle Sabalenkalle jo neljäs peräkkäinen. Valkovenäläinen voitti turnauksen 2023 ja 2024, mutta kärsi finaalitappion viime vuonna.