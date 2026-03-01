



Harri Heliövaara ja kumppanit jumissa Dubaissa – ATP järjesti hätäkokouksen Harri Heliövaara ja Henry Patten ovat voittaneet kuudesta viime kisastaan viisi. Dubaissa Heliövaara olisi jälkikäteen ajateltuna voinut hyvillä mielin vaikka hävitäkin välieräottelun brittiparille. Julian Cash ja Lloyd Glasspool ehtivät poistua Dubaista ennen kuin lentoliikenne alueella lakkasi Iranin kostoiskujen vuoksi. IMAGO/Hasenkopf/ All Over Press Julkaistu 01.03.2026 21:55 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Harri Heliövaara ja monet muut ATP-kiertueen tennistähdet ovat jumissa Dubaissa, kun Iranin kostoiskut Israelin ja Yhdysvaltojen lauantaina alkaneeseen hyökkäykseen ovat keskeyttäneet lentoliikenteen alueella. Heliövaaran oli määrä palata koti-Suomeen suoralla lennolla jo lauantai-iltana. Lue myös: Harri Heliövaara kertoo hurjasta ATP-finaalista sotatoimien liepeillä: "Siinä tuli muutama pamahduskin" Lue myös: ATP-turnausvoitto! Heliövaaran ja Pattenin hurja putki jatkui Dubaissa Espanjalainen Marca-lehti kertoo verkkosivuillaan, etteivät pelaajat halua poistua Dubaista lentäen ennen kuin heille on esittää pitävät takuut ilmatilan turvallisuudesta. ATP-kiertueen edustajat ovat pyrkineet löytämään ratkaisuja matkustusongelmien selättämiseksi. Marcan mukaan ATP järjesti tänään alkuillasta asiaa koskevan hätäkokouksen, jossa oli määrä keskustella erilaisista vaihtoehdoista.

Kauden ensimmäisen Masters-turnauksen pääsarja alkaa keskiviikkona Indian Wellsissä, Yhdysvalloissa, ja Heliövaarankin on ollut tarkoitus osallistua turnaukseen yhdessä nelinpeliparinsa Henry Pattenin kanssa.

Marcan mukaan Dubaissa on jumissa vain sijoitettuja pelaajia, joiden pelit Indian Wellsissä alkavat vasta perjantaina tai lauantaina.

– Jää nähtäväksi, pystyvätkö Daniil Medvedevin, Tallon Griekspoorin, Andrei Rubljovin, Marcelo Arevalon, Mate Pavicin, Heliövaaran ja Pattenin kaltaiset pelaajat osallistumaan, Marca kirjoittaa pelaajista, jotka ovat Dubaissa hotelleissaan.

Toisessa, myöhemmin julkaistussa jutussaan Marca kertoo ATP:n esittäneen pelaajille vaihtoehtoisia tapoja Dubaista pois pääsemiseksi. Marcan mukaan yksi vaihtoehdoista olisi ollut kuuden tunnin ajomatka Omaniin, toinen puolestaan kymmenen tunnin ajomatka Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin.

Automatkoihin sisältyy kuitenkin omat riskinsä, ja rajoilla on tiettävästi pitkiä autojonoja.

Kaikki Dubaissa jumissa olevat henkilöt ovatkin noudattaneet ATP:n turvallisuuspäällikön suosittelemaa vaihtoehtoa pysyä hotellissaan.

– Kellarikerrokseen on valmisteltu sängyt siltä varalta, että Iranin hyökkäys kärjistyy, Marca kertoo.

Heliövaara kertoi tunnelmistaan lauantaina MTV Urheilulle, ja lisäksi hän on julkaissut blogitekstejä verkkosivuillaan.

– Harvoin sitä on oikeasti salaa toivonut, että edellispäivänä olisi tappio tullut, mutta tällä kertaa kävi kyllä kieltämättä vähän kateeksi (meille välierissä hävinneitä) Julian Cashia ja Lloyd Glasspoolia, jotka ehtivät juuri kotiin ennen kuin Lähi-idässä leimahti tilanne pahemman kerran, Heliövaara kirjoitti lauantaina julkaistussa tekstissään.

Hänen mukaansa Dubaissa on tällä hetkellä jumissa kaikkiaan noin 30 ATP-turnauksessa eri rooleissa mukana ollutta henkilöä. Tämänhetkisen tiedon valossa Dubain lentokenttä ollaan avaamassa aikaisintaan maanantaina iltapäivällä.

– Abu Dhabissa lennot on peruttu vain aamuyöhön asti, ja joitain Etihad Airwaysin lentokoneita on Flightradarin mukaan siirtolentoina jo laskeutunut, mutta saa nähdä saadaanko liikenne todella jo ensi yönä aloitettua. Iranista ammutut ohjukset ja dronet tietysti estävät siviililennot, joten toivotaan, että ne olisivat pian vähenemään päin. Kisahotellimme sijainti aivan Dubain lentokentän naapurissa mahdollistaa kuitenkin nopean lähdön, jos sellainen mahdollisuus jossain vaiheessa avautuu.

Heliövaaralla ja Pattenilla on olemassa yhdet liput maanantaille ja varmuuden vuoksi toiset tiistaille.

– Meillä on Dubaissa tilanne kuitenkin siis ihan hyvin hallinnassa, järjestäjät tarjoavat hotellimajoituksen ja täysihoidon, ja muutenkin kaikki tuntuu täällä toimivan melko normaalisti. Tietysti pois halutaan mahdollisimman pian, mutta joskus parasta on vain odottaa. Kyllä se tilanne tästä vielä paremmaksi muuttuu. Ja Indian Wellsin kisaan ehtii sitten jos on ehtiäkseen.

Juttua päivitetty kello 22.18 Heliövaaran tuoreen blogitekstin tiedoilla.

