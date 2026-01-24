Australian avoimessa tennisturnauksessa viimevuotista nelinpelimestaruuttaan puolustavat Harri Heliövaara ja Henry Patten etenivät neljännesvälieriin.

Toisella kierroksella suomalais-brittiläinen kaksikko selätti Itävallan Alexander Erlerin ja Yhdysvaltain Robert Gallowayn erin 7–6 (7–5), 3–6, 6–3.

– Oli kyllä aika tiukka matsi tänään. Jouduttiin taistelemaan alusta aivan loppuun asti. Ei ollut helppo. Vastustajat erityisesti syöttivät hyvin ja palauttivat hyvin, Heliövaara kommentoi STT:lle ottelun jälkeen.

Ekan erän Heliövaara ja Patten olisivat voineet suomalaistähden mukaan voittaa nopeamminkin, kun taas toisen erän vastustajat pelasivat hänen mielestään todella hyvin.

– Kolmannessa käytettiin se ainoa sauma, joka meillä oli ja pelastettiin hurja määrä murtopalloja. Viimeisessäkin geimissä vielä oikein mukavasti jännitystä, kun vasta kuudennella ottelupallolla ratkesi, Heliövaara kuvailee.

– Kyllä me ansaittiin tämä voitto. Tosi hieno esitys tiiminä, miten me vaikeimpanakin päivänä pystytään kaivamaan voitto, niin siitä pitää aina olla tosi ylpeä.

"Ei voi lähteä soitellen sotaan"

Turnauksessa toiseksi sijoitetut Heliövaara ja Patten kohtaavat seuraavalla kierroksella Tshekin Petr Nouzan ja Patrik Riklin.

Heliövaaran mukaan he ovat pelanneet tshekkiläisparia vastaan aiemminkin, muun muassa viime kesänä Ranskan avoimissa.

– On ihan hyvillä taktiikoilla aikaisemmin onnistuttu voittamaan, mutta he pelasivat tosi vahvasti ekat kaksi kierrosta täällä. Ovat esittäneet kyllä aivan uutta tasoa. Ei voi missään nimessä lähteä soitellen sotaan, hän arvioi.

Suomalainen on mielissään siitä, että he ovat päässeet etenemään kolmannelle kierrokselle Australiassa.

– Totta kai tultiin tänne Melbourneen sillä ajatuksella, että täällä pidempäänkin viihdytään.

Yli kaksituntinen taisto helteessä

Australiassa on parhaillaan keskikesä, ja helleaalto on nostanut Melbournessa lämpötilat jopa 40 lämpöasteen tuntumaan.

Heliövaaran ja Pattenin toisen kierroksen ottelu venähti Australian lämmössä yli kaksituntiseksi.

– Arvostan sitä, että järjestäjät aloittivat tänään matsit vähän aikaisemmin ja me saatiin osittain vähän tuurillakin päivän eka matsi. Siinä mielessä ei ollut mitenkään paha olosuhde kentällä, varsinkaan aluksi, Heliövaara kommentoi peliolosuhteita.

– Mutta vähän sellainen sammakko kattilassa -olo siinä tulee. Ei huomaakaan, että yhtäkkiä ollaan jo aika korkeissa lukemissa, kun matsi päättyy.

Ykkössijoitetut jäivät toiselle kierrokselle

Heliövaara ja Patten ovat nyt Australian avoimissa nelinpelin parhaiten sijoitettu edelleen mukana oleva pari, sillä ykkössijoitetut Britannian Julian Cash ja Lloyd Glasspool putosivat toisen kierroksen myötä. Glasspool on Heliövaaran vanha nelinpelipari.

Brittikaksikon kaatoivat Australian James McCabe ja Li Tu, jotka veivät ottelun 7–6 (7–5), 6–4.

Heliövaara ja Patten aloittivat aiemmin tässä kuussa tennisvuotensa vahvasti voittamalla Adelaiden ATP-turnauksen.

Heliövaara valittiin viime viikolla kaikkien aikojen ensimmäisenä tennispelaajana Vuoden urheilijaksi Suomessa.