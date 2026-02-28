Harri Heliövaara ja Henry Patten voittivat Dubain ATP-turnauksen samaan aikaan, kun Lähi-idässä ovat käynnissä sotatoimet Yhdysvaltojen ja Israelin sekä Iranin välillä.

Heliövaara ja Patten ovat saaneet pelinsä kulkemaan toden teolla. Viime vuoden loppuun pari voitti peräjälkeen Pariisin Masters-turnauksen ja Torinon ATP-finaalit.

Uuden vuoden kaksikko on aloittanut kolmella peräkkäisellä ATP-turnausvoitolla Adelaidessa, Dohassa ja nyt Dubaissa.

Alkuvuoden ainoa tappio tuli Australian avointen kolmannella kierroksella.

Dubaissa kolmanneksi sijoitetut Heliövaara ja Patten voittivat toiseksi sijoitetut El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin suoraan kahdessa erässä lukemin 7–5, 7–5.

– Kisavoittoja tuntuu tulevan liukuhihnalta. Nautitaan, kun pallot pomppivat meille päin. Todella hyvä finaaliesitys. Vahvaa syöttämistä, ja tuntuu, että olimme vastustajan syötöissä paremmin kiinni kuin he meidän. Ihan ansaitusti otimme voiton. Kaksi tiukkaa erää ja toki pienet marginaalit. Pelasimme kovalla itseluottamuksella, ja pysyimme hyökkäävällä asenteella alusta loppuun, Heliövaara summasi taiston tauottua.

Tilanne ottelun alla ja sen aikana oli hyvin erilainen kuin mitä Heliövaara oli koskaan aiemmin kokenut.

Yhdysvallat ja Israel iskivät lauantaiaamuna Iraniin, ja Iran on vastannut iskuihin useissa Lähi-idän maissa, joissa Yhdysvalloilla on armeijan tukikohtia – myös Yhdistyneissä arabiemiraateissa, johon Dubaikin kuuluu.

– Muutama tunti ennen pelin alkua oli vähän epävarmaa, että pelataanko ollenkaan. Lopulta pelattiin, ja pystyimme hyvin keskittymään otteluun.

Esimerkiksi 130 kilometrin päässä Abu Dhabissa järjestetty koripallon Euroliigan U18-turnaus päätettiin aiemmin tänään keskeyttää alueen turvallisuustilanteen vuoksi.

– Tietysti se jossain vaikuttaa, ja on vähän epämiellyttävä tila mennä kentälle, kun hävittäjälentokoneen äänet kuuluvat, ja siinä tuli muutama pamahduskin ensimmäisen erän aikana, Heliövaara kertoo.

– Totesimme siinä toisillemme, että bussikuskit ajavat bussia ja sairaalassa lääkärit tekevät työtään, niin kyllä mekin voimme silloin tennistä pelata.

Heliövaaran oli tarkoitus palata Dubaista Suomeen ja vastaanottaa maanantaina Helsingissä Vuoden urheilijalle luovutettava Kultainen kiekko. Monet lentoyhtiöt ovat kuitenkin peruneet lentojaan Lähi-itään sotatoimien vuoksi.

Esimerkiksi Finnair kertoi peruvansa lennot Dubaihin ensi perjantaihin saakka.

– Katsotaan, miten pääsemme jatkamaan matkaa, vai jäämmekö tänne muutamaksi päiväksi odottamaan tilanteen rauhoittumista, Heliövaara sanoi.