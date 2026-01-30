Carlos Alcaraz eteni ensi kertaa urallaan tenniksen Australian avointen miesten kaksinpelin finaaliin kukistamalla Alexander Zverevin perjantaina.

Ottelu päättyi espanjalaisen Alcarazin voittolukemiin 6–4, 7–6, 6–7, 6–7, 7–5. Alcaraz käänsi viimeisen erän nimiinsä voittamalla neljä peliä peräjälkeen 3–5-tappioasemasta.

Matsi kesti peräti viisi tuntia ja 27 minuuttia.

– Tämä oli yksi vaativimmista otteluista koko urallani, Alcaraz sanoi kenttähaastattelussa.

– Olen todella ylpeä siitä, miten taistelin päätöserässä.

Kolmannessa erässä nähtiin dramaattisia vaiheita, kun ykkössijoitettu Alcaraz kertoi tiimilleen, että hän oli oksentanut. Sosiaalisessa mediassa kiertääkin video, jossa espanjalainen näyttäisi antavan ylen pyyhkeeseen.

Myöhemmin kolmannessa erässä Alcaraz sai lääkärin apua kramppeihin, mikä kismitti Zvereviä. Saksalaisen mielestä Alcaraz ja lajin toinen supertähti Jannik Sinner saavat erityiskohtelua.

– On uskomatonta, että hän saa hoitoa kramppeihin. Se on hevonpaskaa, Zverev kihisi.

Alcarazin liike oli hyvin vaivalloisen näköistä kolmannen erän lopussa ja neljännen erän alkupuolella.

Sinnerin ja Novak Djokovicin välinen toinen välierä pelataan vielä perjantaina, mutta sen startti myöhäistyy maratonottelun takia. Alcaraz kohtaa voittajan loppuottelussa sunnuntaina.

Jos Alcaraz, 22, voittaa finaalin, hän saa vyölleen häneltä ainoana puuttuvan Grand Slam -tittelin. Muut kolme suurturnausta hän on voittanut kahdesti jokaisen.