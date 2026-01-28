Lorenzo Musetti piinasi Djokovicia Australian avoimissa, mutta jalkavamma päätti italialaisen pelit kesken puolivälierän. Djokovic hyötyi jo toisen kerran peräkkäin vastustajan epäonnesta.

Tenniksen serbilegenda Novak Djokovic eteni Australian avoimen mestaruusturnauksen miesten kaksinpelin välieriin, mutta yhdettätoista Australian avointen mestaruuttaan jahtaava 38-vuotias Djokovic oli keskiviikkona pahassa pinteessä Italian Lorenzo Musettia vastaan pelatussa puolivälierässä.

Musetti voitti ensimmäisen erän 6–4 ja toisen 6–3, mutta italialainen joutui luovuttamaan oikean jalan vamman takia kolmannessa erässä. Djokovic johti kolmatta erää 3–1, kun ottelu keskeytettiin.

– Hän oli paljon parempi pelaaja tässä ottelussa. Olin jo matkalla kotiin tänä iltana, Djokovic kuvaili tukalaa tilannettaan BBC:n verkkosivuilla.

– En tiedä, mitä muuta sanoa, kuin että olen todella pahoillani hänen puolestaan. Toivon todella hänelle nopeaa toipumista. Hänen olisi pitänyt olla voittaja tänään. Siitä ei ole epäilystäkään.

Musetti, 23, jahtasi ensimmäistä Australian avointen välieräpaikkaansa. Maailmanlistalla viidentenä oleva italialainen haastoi rohkeasti Djokovicin, joka tavoittelee jo 25:ttä grand slam -voittoaan.

Maailmanlistalla neljäntenä oleva Djokovic sai luovutusvoiton myös edellisellä kierroksella, kun Tshekin Jakub Mensik ei pystynyt pelaamaan. Serbialainen on voittanut erän viimeksi kolmannella kierroksella 24. tammikuuta.

Vastustajien epäonnesta hyötynyt Djokovic kohtaa välierässä voittajan puolivälierästä Ben Shelton – Jannik Sinner. He kohtaavat myöhemmin tänään. Toinen välieräkaksikko Carlos Alcaraz – Alexander Zverev varmistui jo tiistaina.

Juttua päivitetty muun muassa Djokovicin kommentein kello 11.02.