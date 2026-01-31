



Maailmanlistan ykkönen taipui Australian avointen finaalissa: "Tämä on sinusta rankkaa" Jelena Rybakina voitti toista kertaa urallaan kaksinpelin grand slam -turnauksen. Julkaistu 31.01.2026 13:28 (Päivitetty 4 minuuttia sitten ) MTV URHEILU – STT Kazakstanin Jelena Rybakina yllätti lauantaina tenniksen Australian avointen loppuottelussa maailmanlistan ykköspelaajan Aryna Sabalenkan. Viidenneksi sijoitettu Rybakina voitti tanakkalyöntisten pelaajien finaalin erälukemin 6–4, 4–6, 6–4. Rybakina saavutti kesän 2022 Wimbledonin mestaruuden jatkoksi uransa toisen grand slam -voiton. Samalla hän sai tilaisuuden kuitata Australian 2023 avointen finaalitappion Sabalenkaa vastaan. Rybakina tunnusti Australian tuoreena mestarina, että voitto Sabalenkasta tuntui erityisen hienolta. Samalla hän toivoi, ettei ottelu jäisi kaksikon viimeiseksi arvoturnausten finaaliksi. – Nyt on vaikea löytää oikeita sanoja, Rybakina aloitti voittotunnelmistaan, mutta osoitti sen jälkeen sanansa Sabalenkalle. – Tiedän, että tämä on sinusta juuri nyt rankkaa, mutta toivottavasti pelaamme vielä monia finaaleita yhdessä. Valkovenäläinen Sabalenka kilpailee tenniskiertueella neutraalina urheilijana. Rybakina, 26, on syntynyt Moskovassa, mutta hän on edustanut Kazakstania vuodesta 2018. Hän päätti asian 19-vuotiaana taloudellisin perustein. – Suuret kiitokset Kazakstanille. Tunsin tuosta katsomon kulmauksesta saamani tuen, Rybakina sanoi paikalla olleisiin kazakstanilaisiin kannattajiinsa viitaten.

Sabalenka taipui kolmannessa

Rybakina aloitti ottelun ensimmäisen pelin syötönmurrolla, ja hän voitti sen ansiosta ensimmäisen erän. Sabalenka katkaisi toisen erän syötönmurrolla 6–4:ään.

Sabalenka aloitti vahvasti myös kolmannen erän ja onnistui murtamaan Rybakinan syötön jo toisessa pelissä. Sen jälkeen hän hukkasi otteensa ja menetti syöttönsä erän viidennessä ja seitsemännessä pelissä.

Rybakina sinetöi voittonsa ottelun kuudennella läpisyötöllään.

Ottelu kesti vajaat kaksi ja puoli tuntia.

Rybakina ja Sabalenka olivat kohdanneet toisensa 14 kertaa ennen lauantain loppuottelua. Sabalenka oli voittanut peleistä kahdeksan ja kärkisijoitettuna hän lähti suosikkina myös Australian avointen finaaliin.

Sabalenkalla, 27, on grand slam -turnauksista Australian avointen vuoden 2023 ja vuoden 2024 voitot sekä Yhdysvaltain avointen voitot kahdelta viime vuodelta.