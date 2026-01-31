Kazakstanin Jelena Rybakina yllätti lauantaina tenniksen Australian avointen loppuottelussa maailmanlistan ykköspelaajan Aryna Sabalenkan.
Viidenneksi sijoitettu Rybakina voitti tanakkalyöntisten pelaajien finaalin erälukemin 6–4, 4–6, 6–4.
Rybakina saavutti kesän 2022 Wimbledonin mestaruuden jatkoksi uransa toisen grand slam -voiton. Samalla hän sai tilaisuuden kuitata Australian 2023 avointen finaalitappion Sabalenkaa vastaan.
Rybakina tunnusti Australian tuoreena mestarina, että voitto Sabalenkasta tuntui erityisen hienolta. Samalla hän toivoi, ettei ottelu jäisi kaksikon viimeiseksi arvoturnausten finaaliksi.
– Nyt on vaikea löytää oikeita sanoja, Rybakina aloitti voittotunnelmistaan, mutta osoitti sen jälkeen sanansa Sabalenkalle.
– Tiedän, että tämä on sinusta juuri nyt rankkaa, mutta toivottavasti pelaamme vielä monia finaaleita yhdessä.
Valkovenäläinen Sabalenka kilpailee tenniskiertueella neutraalina urheilijana.
Rybakina, 26, on syntynyt Moskovassa, mutta hän on edustanut Kazakstania vuodesta 2018. Hän päätti asian 19-vuotiaana taloudellisin perustein.
– Suuret kiitokset Kazakstanille. Tunsin tuosta katsomon kulmauksesta saamani tuen, Rybakina sanoi paikalla olleisiin kazakstanilaisiin kannattajiinsa viitaten.