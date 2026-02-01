Maailmanlistan ykkönen Carlos Alcaraz toipui huonosta ensimmäisestä erästä uransa seitsemänteen grand slam -mestaruuteen.

Espanjan tennistähti Carlos Alcaraz täytti sunnuntaina yhden tavoitteistaan ja voitti Australian avoimen mestaruusturnauksen miesten kaksinpelin loppuottelun.

Alcarazilla oli aiemmin kuusi grand slam -mestaruutta, mutta Australiassa hän ei ollut edennyt puolivälieriä pidemmälle ennen tätä vuotta. Tavoite täyttyi sunnuntaina hienoimmalla mahdollisella tavalla, kun 22-vuotias espanjalainen kukisti loppuottelussa serbilegenda Novak Djokovicin 2–6, 6–2, 6–3, 7–5.

Djokovic, 38, on kymmenellä mestaruudellaan Australian avointen menestynein pelaaja. Kaikkiaan hän on voittanut 24 grand slam -mestaruutta. Samaan on pystynyt vain Margaret Court. Heikon avauserän jälkeen voittovireeseen toipunut Alcaraz piti huolen, ettei Djokovic saavuta historiallista 25:ttä grand slam -mestaruuttaan.

Samalla jatkui Djokovicin jo erikoisen pitkäksi venynyt jakso ilman grand slam -mestaruutta. Hänen edellinen mestaruutensa on Yhdysvaltain avoimista syksyltä 2023. Tuon jälkeen nuoret haastajat Alcaraz ja Italian Jannik Sinner ovat valloittaneet kaikki grand slamit. Pariisin olympialaisten loppuottelussa 2024 Djokovic oli Alcarazia etevämpi.

Luovutukset tasoittivat Djokovicin tietä

Novak Djokovic voitti Australian avointen finaalissa ensimmäisen erän, mutta sen jälkeen tuli takkiin.AFP / Lehtikuva

Maailmanlistan nelonen Djokovic eteni Melbournessa loppuotteluun vain 12 erävoitolla. Alcaraz tarvitsi kuudesta ottelusta täydet 18 erävoittoa, jotta hän pääsi ensimmäistä kertaa urallaan Australian avointen loppuotteluun.

Djokovic voitti kolme ensimmäistä otteluaan 3–0. Neljännellä kierroksella Tshekin Jakub Mensik luovutti ennen ottelua, ja puolivälierässä Italian Lorenzo Musetti luovutti kolmannessa erässä jalkavamman takia. Musetti voitti kaksi ensimmäistä erää ja pani Djokovicin ahtaalle.

Välierässä Sinner kiusasi Djokovicia viidenteen erään. Djokovic voitti yli nelituntisen ottelun 3–2.

Maailmanlistan ykkönen Alcaraz eteni viidellä 3–0-voitolla välieriin ja taivutti välierässä Saksan Alexander Zverevin yli viisi tuntia kestäneen ottelun päätteeksi 3–2. Loppuottelussa Alcaraz selvitti Djokovicin reilussa kolmessa tunnissa.