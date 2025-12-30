Vastaajista 49 prosenttia antoi hallitukselle melko tai erittäin huonon arvosanan.
Lähes puolet suomalaisista katsoo, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on onnistunut tehtävässään huonosti, ilmenee Helsingin Sanomien Verianilla teettämästä kyselystä.
Vastaajista 49 prosenttia antoi hallitukselle melko tai erittäin huonon arvosanan. Osuus on hiukan alempi kuin kesällä tehdyssä kyselyssä, jossa tyytymättömiä oli 52 prosenttia.
Hallituksen toimintaan tyytyväisiä oli nyt vajaa neljännes eli 23 prosenttia. Kesällä tyytyväisiä oli 26 prosenttia.
Kyselyyn vastasi joulukuussa noin tuhat ihmistä.