Tutkija kritisoi valtiovarainministeriön arvioita STT:lle. Järjestelmällisiä väärinarvioita ei tunnisteta ministeriön johdossa.
STT:n haastattelema politiikan asiantuntija katsoo, että valtiovarainministeriössä (VM) arvioidaan systemaattisesti alakanttiin leikkauksien taloudellisia vaikutuksia, joita voi pitää negatiivisina.
Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Ville-Pekka Sorsa sanoo, että lisäksi erilaisten toimenpiteiden positiivisia vaikutuksia arvioidaan yläkanttiin.
Sorsa on tutkinut valtiovarainministeriön ja kestävyysvajelaskelmien asemaa politiikan valmistelussa.
– Talouden mallinnuksessa pelataan erilaisilla taustaoletuksilla ja vaihteluväleillä. Kun mallinnusta viedään poliittiseen päätöksentekoon, sieltä voi poimia mieleisimmät mallit ja numerot.
Sorsan mukaan kyseessä on pitkän ajan kehityskulku eikä vain tällä hallituskaudella esiintynyt ongelma.
Sorsan mukaan malleja pitäisi jatkuvasti suhteuttaa toteutuneeseen kehitykseen ja muuttaa niitä vaikutusarvioinnin mennessä pieleen.
– Kumpaakaan näistä ei tehdä lähimainkaan riittävästi.
Budjettipäällikkö ei tunnista
VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä ei tunnista, että ministeriössä arvioitaisiin systemaattisesti asioita pieleen.