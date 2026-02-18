Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kuvannut sosiaali- ja terveysministerin salkkua julkisuudessa yhdeksi hallituksen raskaimmista.

Perussuomalaisten on määrä pitää tänään tiedotustilaisuus, jossa ilmoitetaan sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson seuraaja.

Puolue ei tiistai-iltaan mennessä ollut ilmoittanut tiedotustilaisuuden tarkkaa paikkaa ja kellonaikaa.

Juuso ilmoitti viime torstaina jättäneensä eroanomuksen tehtävästään sosiaali- ja terveysministerinä. Hän kertoi tuolloin jäävänsä sairauslomalle.

Ajoittain kovaa kritiikkiä

Juuso joutui ministerikaudellaan ajoittain kovan kritiikin kohteeksi muun muassa sairaalaverkon karsimisesta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Juusolla oli kannettavanaan yksi hallituksen raskaimmista salkuista.

On mahdollista, että perussuomalaiset valitsee Juuson seuraajan kierrättämällä ministereitään, jotta Juuson tilalle saadaan konkari, joka on valmis tekemään koviakin leikkauspäätöksiä.

Medioissa uudeksi soteministeriksi on ehdotettu myös entistä elinkeinoministeriä Wille Rydmania (ps.).

Seuraajaa voidaan mahdollisesti havitella myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä.

Perussuomalaisista valiokunnan varsinaisia jäseniä ovat Minna Reijonen Savo-Karjalan vaalipiiristä sekä Anne Rintamäki ja Pia Sillanpää Vaasan vaalipiiristä.

Rintamäki kommentoi viime viikolla STT:lle, ettei usko olevansa oikea henkilö tehtävään. Sillanpää ei ottanut asiaan suoraan kantaa, mutta sanoi, ettei ole koskaan kieltäytynyt mistään hänelle tarjotusta tehtävästä.

