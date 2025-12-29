Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen on pärjännyt tehtävässään erinomaisesti, siinä missä puolueen puheenjohtaja Sofia Virta on onnistunut hyvin. Näin arvelevat vihreiden piiripäättäjät MTV Uutisten teettämässä kyselyssä.

Vihreiden piiripäättäjät kannattavat kuitenkin Sofia Virtaa, kun kysytään kenen johdolla pitää mennä seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Vihreät on ollut aika näkymätön puolue eduskunnassa tällä vaalikaudella ja kannatus on jumiutunut alle 10 prosenttiin. Silti vihreiden oppositiopolitiikka on miellyttänyt omia piiripäättäjiä. 67 prosenttia MTV Uutisten teettämään kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että puolue on pärjännyt erittäin tai melko hyvin.

MTV

Mitä pitäisi tehdä, jotta kannatus lähtisi nousuun ja vihreät saisi näkyvyyttä?

– Lisää rohkeita mielipiteitä. Se vaatii rohkeutta muuttaa maailmaa, sanoo tuusulalainen Jenna Jourio MTV Uutisille.

Tynkkynen pärjännyt loistavasti, Virta hyvin

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen on onnistunut tehtävässään loistavasti piiripäättäjien mukaan. 97 prosenttia kyselyyn vastanneista antaa arvosanan erittäin tai melko hyvin.