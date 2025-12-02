Poliisimiehen epäillään ahdistelleen seksuaalisesti naispuolisia siivoojia Porvoon poliisiasemalla. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee rikostutkijaa seksuaalirikoksesta. Väitettyjä ahdistelutilanteita on ollut useita.



Helsingin Sanomien mukaan epäillyt ahdistelut paljastuivat loppusyksystä ja jatkuivat sen jälkeenkin tiettävästi viikkojen ajan. Lopulta siivousyritys lopetti poliisiaseman siivouksen useaksi viikoksi.



Siivous on alkanut nyt uudelleen, ja poliisimies on työnjohdollisten toimenpiteiden vuoksi töissä muualla.