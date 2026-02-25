Poliisi totesi tutkinnassa, ettei rikosta ollut tapahtunut.
Poliisi lopetti sukuelinten silpomista koskevan rikosepäillyn tutkinnan, koska tuli tulokseen, ettei asiassa ole tehty rikosta.
Itä-Suomen poliisilaitos kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan epäillystä naisen sukuelimen silpomisesta.
Tapaus on ollut poliisilla tutkittavana tämän vuoden alussa. Tapahtumien kulku selvitettiin esitutkinnassa ja siinä tultiin lopputulokseen, ettei asiassa ole tapahtunut rikosta. Tapauksen esitutkinta on päätetty.
Tämän vuoksi asia ei myöskään etene syyteharkintaan. Poliisi kertoo, ettei tiedota asiasta enempää asian arkaluonteisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi.
Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Suomessa on aloitettu ensimmäiset esitutkinnat sukuelinten silpomisesta. Tiedossa olleista esitutkinnoista toinen oli Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkima tapaus.