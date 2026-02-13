Ruotsalaista rehtoria epäillään vakavista seksuaalirikoksista.
Ruotsissa koulun rehtoria epäillään useasta raiskauksesta.
50-vuotias mies on pidätetty epäiltynä useista raiskauksista Keski-Ruotsissa. Raiskauksien epäillään tapahtuneen vuosien 2024 ja 2026 välisenä aikana.
Asiasta uutisoivan Aftonbladetin tietojen mukaan kyseessä on rehtori. Lehden tietojen mukaan uhri on ollut saman koulun oppilas.
Syyttäjä on vähäpuheinen tutkimuksesta, mutta kertoo, että epäillylle miehelle on määrätty puolustusasianajaja.
Mies on kiistänyt syytökset.