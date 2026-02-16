Miehen epäillään parittaneen vaimoaan Ruotsissa jopa sadalle henkilölle.
Ångermanlandista kotoisin olevaa miestä epäillään törkeästä parituksesta. Ruotsalaisen paikallisradion P4 Västernorrlandin mukaan mies on myynyt vaimoaan seksipalvelujen tarjoamista varten vähintään 70 miehelle ympäri Ruotsia.
P4 Västernorrlandin mukaan 60-vuotias mies on ollut vangittuna lokakuusta asti.
SVT:n mukaan vyyhdissä olisi osallisena yli 100 miestä.
P4 Västernorrlandin mukaan 60-vuotias aviomies on ollut vangittuna lokakuusta asti. Kanavan mukaan seksikauppa on jatkunut yli kolme vuotta ja siihen on liittynyt sekä fyysisiä tapaamisia että internetin välityksellä tapahtuneita yhteydenottoja. Tutkinnassa on puolestaan hyödynnetty puhelimista saatuja tietoja.
Vanhempi syyttäjä on aiemmin kertonut SVT:lle, että kaikkia epäiltyjä vastaan ei voida nostaa syytteitä, vaan tutkintaa on rajoitettava.
Syyttäjän mukaan syytteet vangittuna olevaa miestä vastaan nostetaan maaliskuun puolessa välissä ja oikeudenkäynti on tarkoitus aloittaa tästä seuraavalla viikolla.