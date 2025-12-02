Hongkongin tornitalopalon uhriluku on noussut 156:een. Tapausta alkaa tutkia riippumaton komitea.
Jo 156 ihmistä on löytynyt kuolleena Hongkongin tuhoisan tornitalopalon jälkeen.
Paloa tutkimaan perustetaan riippumaton tutkimuskomitea, kertoi erityishallintoalueen johtaja John Lee lehdistötilaisuudessa tiistaina.
Komiteaa johtaa tuomari, mikä Leen mukaan varmistaa sen riippumattomuuden ja uskottavuuden.
Leen mukaan alustavissa tutkimuksissa on jo löydetty lukuisia puutteita ja vikoja, jotka edesauttoivat palon leviämistä. Keskiviikon palossa kuoli 151 ihmistä.
Viranomaiset kertoivat jo maanantaina, että osa rakennustelineissä käytetyistä suojaverkoista ei täyttänyt palonkestävyysvaatimuksia.
Palon on epäilty saaneen alkunsa alempien kerrosten suojaverkosta, joka oli osa korjaustöitä. Suojaverkosta tuli levisi styroksilevyihin ja bambusta tehtyihin rakennustelineisiin. Palo levisi kaikkiaan seitsemään tornitaloon.
Viranomaiset ovat pidättäneet paloon liittyen 15 ihmistä epäiltyinä taposta.