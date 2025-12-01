Hongkongin tornitalojen tulipalon on epäilty saaneen alkunsa alempien kerrosten suojaverkosta.
Hongkongissa tornitalojen tulipalossa osa rakennustelineissä käytetyistä suojaverkoista ei täyttänyt palonkestävyysvaatimuksia, viranomaiset kertovat.
Näytteitä suojaverkoista on kerätty rakennusten eri kerroksista.
Tulipalon on epäilty saaneen alkunsa alempien kerrosten suojaverkosta, joka oli osa korjaustöitä. Suojaverkosta tuli levisi styroksilevyihin ja bambusta tehtyihin rakennustelineisiin.
Viranomaiset ovat pidättäneet paloon liittyen kaikkiaan kolmetoista ihmistä epäiltyinä taposta. Viime keskiviikkona syttyneessä palossa kuoli ainakin yli 150 ihmistä.