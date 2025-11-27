Tulipalosta kärsineen talon 16. kerroksesta on löydetty eloonjäänyt ihminen Hongkongissa.

Hongkongissa usean tornitalon tulipalossa on kuollut ainakin 83 ihmistä, kertoo Reuters.

CNN uutisoi jonkinlaisesta ihmeestä, sillä noin kello 18 paikallista aikaa Wang Tai House -nimisen rakennuksen 16. kerroksesta on pelastettu elossa oleva mies päivä tulipalon jälkeen. Kyseisen henkilön terveydentilasta ei ole annettu tarkempia tietoja.

70 ihmistä on loukkaantunut ja viety sairaalaan, kertoo hongkongilainen sanomalehti South China Morning Post. Näiden joukossa kerrotaan olevan ainakin 11 palomiestä.

Satoja on edelleen kateissa, ja pelastajat etsivät edelleen monia kadonneita asukkaita.

CNN:n mukaan kyseessä on Hongkongin kuolettavin tulipalo seitsemään vuosikymmeneen.

Hongkongin viranomaiset sanoivat tänään perjantaina illalla Suomen aikaa odottavansa, että tulipalo saadaan sammutettua tänä iltana.

Käynnissä rikostutkinta

Pelastusviranomaisten mukaan palo on nyt ”periaatteessa hallinnassa”. Neljässä tornitalossa palo on jo sammutettu ja kolmessa palo on hallinnassa. Yksi tornitaloista on säästynyt palolta.

CNN:n mukaan talokompleksi oli remontissa ja ympäröity bambutelineillä ja turvaverkoilla. Kolme rakennusyhtiön työntekijää on pidätetty, ja tapauksesta on käynnistetty rikostutkinta.