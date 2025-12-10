Finnairin eilisellä lennolla Helsingistä Hongkongiin on ollut vakava sairauskohtaus.
Finnairin viestintäpäällikkö Mia Eloranta vahvistaa MTV Uutisille tiedon vakavasta sairauskohtauksesta yhtiön Hongkongiin suuntautuneella lennolla tiistaina 9. joulukuuta.
Tapaus ei Elorannan käsityksen mukaan vaikuttanut lennon aikatauluun.
Eloranta ei ota kantaa sairauskohtauksen saaneen henkilön kansalaisuuteen.
Tapauksesta kertoi aikaisemmin Iltalehti, jonka Hongkongin poliisilta saamien tietojen mukaan sairastunut henkilö on menehtynyt.