Jimmy Lain oikeudenkäyntiä on luonnehdittu Hongkongin lehdistönvapauden kuoliniskuksi.

Hongkongissa demokratia-aktivisti ja mediamoguli Jimmy Lai on tuomittu 20 vuodeksi vankeuteen kansankiihotuksesta ja salaliitosta ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Hongkongilainen Lai, 78, on ollut telkien takana vuodesta 2020, jolloin hänet pidätettiin Kiinan masinoiman uuden turvallisuuslain nojalla.

Maanantaina annetusta tuomiosta kaksi vuotta on tuomareiden mukaan päällekkäisiä Lain aiemman tuomion kanssa, mikä tarkoittaa Laille 18 lisävuotta vankeutta.

Oikeudenkäyntiä on luonnehdittu Hongkongin lehdistönvapauden kuoliniskuksi. Lain perustama ja sittemmin kuopattu Apple Daily -lehti kritisoi usein näkyvästi Kiinaa. Se joutui lopettamaan toimintansa vuonna 2021 lehden tiloissa tehtyjen poliisietsintöjen jälkeen.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat tuominneet oikeuden päätöksen epäoikeudenmukaisena ja kuvailleet sitä käytännössä kuolemantuomioksi.

Jimmy Lain poika Sebastian Lai kuvattuna Lontoossa joulukuussa 2025.

Lain perhe kuvaili tuomiota julmaksi ja säälimättömäksi.

– Isäni tuomitseminen tähän ankaraan vankeusrangaistukseen on järkyttävää perheellemme ja hengenvaarallista isälleni, Lain poika kuvaili perheen lausunnossa.

Lain puolustusasianajaja vetosi aiemmin tuomioistuimeen, että pitkä vankeustuomio olisi vuosiaan kovempi Lain iän ja fyysisen kunnon huomioon ottaen. Lain kaksi aikuista lasta ovat viime kuukausina nostaneet esiin huolia tämän terveydestä.

Britannian pääministeri Keir Starmer nosti Britannian kansalaisuuden omaavan Lain tilanteen esiin tavatessaan Kiinan presidentin Xi Jingpingin Pekingissä viime kuussa.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Lain vapauttamista.