Tältä kerrostalokompleksi näyttää nyt noin viikko tuhoisan tulipalon jälkeen. AFP / Lehtikuva

Virasto uhkaili toimittajia

Virasto syytti ulkomaista mediaa väärän tiedon levittämisestä ja hallinnon mustamaalaamisesta. Sama viesti kerrottiin verkossa julkaistussa lausunnossa tilaisuuden jälkeen. Toimittajia varoitettiin ylittämästä "lain punaista viivaa".

– Virasto ei suvaitse Kiinan vastaista ja ongelmia Hongkongissa aiheuttavaa toimintaa. Älkää sanoko, ettemme ole varoittaneet teitä, lausunnossa sanotaan.

Toimittajia puhutellut viraston edustaja ei antanut toimittajille esimerkkejä väitetystä väärästä tiedosta. Hän ei myöskään vastannut toimittajien kysymyksiin tai kertonut nimeään.

Lehdistönvapaus kaventunut

– Emme ole koskaan nähneet näin terävää ja nopeaa lehdistönvapauden heikkenemistä missään maassa tai territoriossa, kertoi indeksiä ylläpitävän Toimittajat ilman rajoja -järjestön Aasian ja Tyynenmeren alueen edustaja Aleksandra Bielakowska Hong Kong Free Press -medialle toukokuussa.