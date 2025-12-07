Kiina uhkaili länsimedioita Hongkongin tulipalouutisoinnista – lähes 160 kuoli, näin karmealta palopaikalla näyttää nyt
4:43
Julkaistu minuutti sitten
MTV UUTISET – STT – AFP
Tulipalo on näkynyt Hongkongissa hallinnon puuttumisena kansainvälisen median toimintaan. Kansallisen turvallisuuden virasto uhkaili muun muassa uutistoimisto AFP:tä.
Hongkongissa äänestetään parhaillaan alueen lainsäädäntöneuvoston vaaleissa, joiden ylle on heittänyt varjonsa kaupunkia koskettanut tragedia.
Hongkong koki viime viikolla lähihistoriansa tappavimman tulipalon, jossa ainakin 159 ihmistä sai surmansa.
Tältä kerrostalokompleksi näyttää nyt noin viikko tuhoisan tulipalon jälkeen.AFP / Lehtikuva
Tältä sama maisema näytti palohetkellä.Reuters
Kiina rajoitti ankarasti sitä, ketkä Hongkongin vaaleissa voivat asettua ehdolle, kun kaupungin vaalijärjestelmää uusittiin vuonna 2021.
Poliittisen viran saanti sallittiin jatkossa vain "isänmaanystäville" eli käytännössä poliitikoille, jotka noudattavat Pekingin keskushallinnon linjaa. Lisäksi Kiina vähensi vaaleilla valittuja tehtäviä.
Vaaleissa eivät ole enää ehdolla Honkongin suuret demokratiamieliset puolueet, joista yksi lakkautettiin vuonna 2023 ja toinen on parhaillaan lakkauttamassa toimintaansa.
Kiina on halunnut kasvattaa vaalien äänestysaktiivisuutta, sillä viime kerralla vuonna 2021 alle kolmasosa hongkongilaisista äänioikeutetuista vaivautui uurnille.
– Sinun äänesi on ääni uudistusten puolesta, ja ääni niiden puolesta, joihin tämä katastrofi on vaikuttanut, vetosi Hongkongin hallinnon johtaja John Lee äänestäjiin vaalien kynnyksellä.
Hallinnon toimet äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi eivät ainakaan vaalipäivän aamun perusteella näytä tuoneen järisyttävää muutosta äänestysintoon.
Sunnuntaina puoleenpäivään mennessä paikallista aikaa äänensä antaneiden osuus oli 10,3 prosentin luokkaa. Samassa vaiheessa äänestystä viime vaaleissa luku oli noin 9,4 prosenttia.
Virasto uhkaili toimittajia
Tulipalo on näkynyt Hongkongissa hallinnon puuttumisena kansainvälisen median toimintaan.
Lauantaina kerrottiin, että Kiinan kansallisen turvallisuuden virasto Hongkongissa (OSNS) oli kutsunut useiden kansainvälisten medioiden edustajia puhutteluun tulipaloa koskeneesta uutisoinnista. Kutsuttujen joukossa oli uutistoimisto AFP.
Virasto syytti ulkomaista mediaa väärän tiedon levittämisestä ja hallinnon mustamaalaamisesta. Sama viesti kerrottiin verkossa julkaistussa lausunnossa tilaisuuden jälkeen. Toimittajia varoitettiin ylittämästä "lain punaista viivaa".
– Virasto ei suvaitse Kiinan vastaista ja ongelmia Hongkongissa aiheuttavaa toimintaa. Älkää sanoko, ettemme ole varoittaneet teitä, lausunnossa sanotaan.
Hongkongin poliisi julkaisi kuvia, miltä tuhoutuneissa kerrostaloasunnoissa näytti tulipalon jälkeen.AFP / Lehtikuva
Toimittajia puhutellut viraston edustaja ei antanut toimittajille esimerkkejä väitetystä väärästä tiedosta. Hän ei myöskään vastannut toimittajien kysymyksiin tai kertonut nimeään.
OSNS-virasto on Kiinan keskushallinnon suora työkalu Hongkongissa. Sen työntekijöillä on valtuudet tutkia ja nostaa syytteitä kansalliseen turvallisuuteen liitetyistä rikoksista.
Lehdistönvapaus kaventunut
Hongkongin lehdistönvapauden on arvioitu kaventuneen merkittävästi viime vuosina Pekingin kiristettyä erityishallintoalueen kontrolliaan.
Kansainvälisessä lehdistönvapausindeksissä Hongkong putosi toukokuussa sijalle 140, upoten vähiten vapaiden maiden ja alueiden "punaiselle vyöhykkeelle" ensi kertaa.
– Emme ole koskaan nähneet näin terävää ja nopeaa lehdistönvapauden heikkenemistä missään maassa tai territoriossa, kertoi indeksiä ylläpitävän Toimittajat ilman rajoja -järjestön Aasian ja Tyynenmeren alueen edustaja Aleksandra Bielakowska Hong Kong Free Press -medialle toukokuussa.
– Tänään Hongkong muistuttaa yhä enemmän naapurissa olevaa Kiinaa, joka on maailman suurin toimittajien vankila.