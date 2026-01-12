Hoitajat tekevät työssään merkittäviä eettisiä päätöksiä, mutta pelkäävät jäävänsä vastuun kanssa yksin, sanoo hoitoalan ammattiliiton johtaja Asian ytimessä -ohjelmassa.

Iäkkään naisen kuolema Esperin hoivakodissa Turussa on nostanut jälleen vanhustenhoidon tilanteen pöydälle. Muistisairas nainen oli sidottu tuoliin ennen kuolemaansa.

Vaikka tapauksen yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inbergin mukaan tällaiset tapaukset vaikuttavat suuresti hoitajiin ympäri kentän.

– Eettinen kuorma kasvaa yhä enemmän ja työyhteisöön tulee pelko, miten pystymme hoitamaan.

Hoiva-alan järjestöt ovat pitkään nostaneet esiin huolta resurssien riittämättömyydestä ja sen seurauksista.

– Tällä hetkellä hoitajamme ovat äärirajoilla, he tekevät isoja ratkaisuja siitä, miten hoidetaan. Olen huolissani, miten nämä mediaan tulevat tapaukset vaikuttavat siihen ajatteluun, mitä jos se käy minun kohdallani? Jäänkö yksin, ottaako työnantaja vastuun, että asiat hoidettu sääntöjen mukaisesti?

Inbergin mukaan hoitajat eivät uskalla ottaa epäkohtia työpaikalla esiin.

– Tällä hetkellä on kova pelko siitä, että jos otan epäkohdan esiin, joudunko irtisanotuksi.

Oma Hämeen hyvinvointialueen johtaja Olli Naukkarisen mukaan hoitohenkilöstölle on olemassa paljon kanavia, myös anonyymejä, joissa epäkohtia voi tuoda esille. Henkilöstön tai omaisten esiintuomat asiat käsitellään omavalvontayksikössä, joka on eri johdon alaisena.

– Keskeistä on, että työntekijät voivat tuntea turvalliseksi epäkohdan esiintuomisen. Muutenhan kokonaisuus ei pysy kasassa, Naukkarinen sanoo.

Inbergin mukaan alueellisia eroja varmasti on, mutta kritisoi yleisesti alan omavalvontaa.

– Kyllä se on kuin pukki kaalimaata vartioimassa, epäkohtia on paljon ja omavalvonta pettää aika pahasti, ja valvontaviranomainen joutuu puuttumaan niihin, jos ehtii.