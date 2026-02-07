Liiketoiminta ja kehitys

Tapausta tutkii nyt myös Onnettomuustutkintakeskus.

– Tässä on kyse vakavasta laiminlyönnistä ja tärkeä on selvittää mistä se johtuu, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelualuejohtaja Tuula Suominen sanoi.

Attendon hoivakodissa Espoossa vanhus kuoli sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt saada 11 kertaa turvarannekkeella yhteyttä hälytyspuhelimiin, jotka olivat pois päältä.

Vanhusten kuolemantapaukset hoivakodeissa Espoossa ja Turussa puhuttivat Rikospaikan Murharyhmää. Molemmista tapauksista on käynnissä myös rikostutkinta.

Lainsäädäntöä tarvittaisiin

– Takana ovat ne ajat, että epäkohtia piiloteltiin, koska silloin ei voida muuttaa toimintaa.

Vanhus kuristui hoitokodissa kuoliaaksi – asiantuntija pelkää sitomisen yleistyvän: "Takana on hoivapalveluiden surkea tilanne"

– Vaikka voidaan ajatella, että joissain tilanteissa vanhuksen turvallisuuden kannaltakin voisi löytyä perusteita sitomiselle, ongelmallista on se, että meillä ei ole lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi sen.

– Perustuslaissa on turvattu perusoikeudet jokaiselle. Siellä on muun muassa itsemääräämisoikeus ja liikkumisvapaus. Tällaiset erilaiset sitomistoimet puuttuvat vahvasti vanhusten oikeuksiin, mutta näihin perusoikeuksiin saisi puuttua vain silloin, jos meillä on laki, Vallila sanoi.