Vanhusten kuolemantapaukset hoivakodeissa Espoossa ja Turussa puhuttivat Rikospaikan Murharyhmää. Molemmista tapauksista on käynnissä myös rikostutkinta.
Attendon hoivakodissa Espoossa vanhus kuoli sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt saada 11 kertaa turvarannekkeella yhteyttä hälytyspuhelimiin, jotka olivat pois päältä.
– Tässä on kyse vakavasta laiminlyönnistä ja tärkeä on selvittää mistä se johtuu, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelualuejohtaja Tuula Suominen sanoi.
– Tuo on surullisinta mitä voi tapahtua. Useinhan laitokseen joudutaan juuri siksi, kun ollaan toisten armoilla. Laitoksissa on hyvät puolensa, mutta huonoimmillaan voi jotain mennä pieleen, valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi totesi.
Poliisi selvittää, onko Espoon tapauksessa ollut kyse rikoslain tarkoittamasta heitteillepanosta.
Tapausta tutkii nyt myös Onnettomuustutkintakeskus.