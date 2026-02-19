Pääministeri muistuttaa, että hoitajia tarvitaan tulevaisuudessa suuri määrä, ja osa heistä tulee ulkomailta.

Intiassa matkalla oleva pääministeri Petteri Orpo (kok.) haluaa, että hoivahenkilökunnan kielitaidon mahdolliset puutteet selvitetään. Orpo kommentoi aihetta MTV Uutisille Intiassa.

Orpo kommentoi avausta, jonka tuore sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) esitti MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona.

Rydmanin mukaan hoivakodeissa on yhä enemmän työntekijöitä, jotka eivät kykene antamaan palvelua tai kommunikoimaan suomeksi tai ruotsiksi.

– Kun puhutaan varsinkin muistisairaista, tämä muodostaa merkittävän potilasturvallisuusriskin. Se on aihepiiri, johon toivon kykeneväni puuttumaan tämän hallituskauden puitteissa, hän sanoi.

Ratkaisuksi Rydman ehdottaa kielitaitovaatimusten kiristystä.

Orpo: Ongelman laajuus pitää selvittää

Hän pitää ensisijaisen tärkeänä, että hoitaja ja hoidettava ymmärtävät toisiaan. Toiseksi näkökulmaksi hän mainitsee sen, että hoitajia tarvitaan jatkossa lisää, ja osa heistä tulee ulkomailta.

– Ennen kuin julistaa mitään, niin täytyy selvittää, kuinka suuri tämä ongelma on, ettei ymmärretä toisia riittävällä tavalla siinä hoidettaessa. Ja sen pohjalta tehdä päätelmiä siitä, että pitääkö jotain muuttaa, Orpo kommentoi asiaa Intian matkansa loppumetreillä.

Entä kiristetäänkö hoivahenkilökunnan kielivaatimuksia jo tämän hallituksen aikana?

– Tähän täytyy itsekin perehtyä enemmän. Haluan, että selvitetään, mikä se tila on, ja sitten substanssiministeriö [sosiaali- ja terveysministeriö] on vastuussa, jos jotakin ehdotuksia tehdään, Orpo toteaa.