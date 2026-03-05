Juontaja Vappu Pimiä jakoi ruoanlaittovinkkejään Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Juontaja Vappu Pimiä nähdään tuoreen MasterChef Suomi -kauden uutena tuomarina. Intohimoiseksi ruokaihmiseksi itseään kuvaava Pimiä kertoi tiistaina MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa, millainen kokemus ohjelmaan osallistuminen oli.

Pimiä paljasti haastattelussa muun muassa sen, millainen palautteenantaja hän on ruokaohjelmassa sekä vapaa-ajallaan esimerkiksi ravintoloissa.

Ruoanlaittoa rakastavalta juontajalta tiedusteltiin myös hänen omia keittiöbravuureitaan.

– Tämä on niin vaikea kysymys. Riippuu ihan vuodenajasta. Viime aikoina olen tehnyt paljon pataruokia. Tyhjensin pakkasta, ja on tehty peurapataa ja riistakäristystä esimerkiksi.

Kasviksia helposti lisää ruokiin

Perheenäitinä Pimiä on tottunut siihen, että aina kaikki ruoka ei maistu lapsille. Parhaana palautteena hän pitääkin omien tyttäriensä ja heidän kavereidensa kehuja ruoasta.

– Olen sellainen ruoalla rakastaja.

Pimiä vinkkaa myös, että erilaisiin ruokiin voi helposti lisätä kasviksia muutamalla eri kikalla.

– Esimerkiksi sämpylätaikinaan raastoin juuri porkkanaa ja laitoin lehtikaalia kuivattuna. Ja esimerkiksi keittoon jos raastaa vihanneksia, niin ne menee paremmin alas kuin kuutioituna.

Millainen kokemus ruokaohjelman tuomarointi oli Vappu Pimiälle? Katso videolta koko erikoishaastattelu.