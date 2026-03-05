Maajussille morsian -ohjelmassa tutustutaan Maaningalla asuvaan Anttiin, joka etsii itselleen kumppania.

Maajussille morsiamen 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta.

Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat. Kausi vie katsojat keskelle maajussien elämää ja näyttää, kuinka hyvin erilaisten maajussien matka etenee rakkauden etsinnässä. Kaudella nähdään tunteita, romantiikkaa ja yllätyksiä, kun jokainen etsii kumppania jakamaan elämän.

Yksi Maajussille morsian -esittelyjakossa nähtävä maajussi on 26-vuotias Antti. Hänet ilmoitti ohjelmaan hänen ystävänsä.

– Kyllä me oikeastaan yksissä tuumin se hakemus sinne rustattiin. Hän kirjasi asiat muistiin ja minä kerroin puhelimen toisessa päässä, että mitä hänen pitää sinne laittaa. Oli se kyllä iso yllätys, että pääsin mukaan, Antti kertoo.

Tässä ovat kauden maajussit.

26-vuotias Antti on Maaningalta kotoisin oleva yrittäjä ja neljännen sukupolven maanviljelijä, joka pyörittää noin 80 hehtaarin maatilaa sekä koneurakointi- ja kuljetusalan yritystä.

Yrittäjyys on hänelle elämäntapa, jota hän tekee intohimolla ja ylpeydellä. Antti toivoo rinnalleen kumppania, joka arvostaa maaseutua ja ymmärtää yrittäjyyden joustavan arjen.

– Viime vuosien aikana yrittäjyydestä on tullut iso osa elämääni. Mutta kyllä parisuhteelle olisi tilaa ja varmasti sitä aikaa tulisi ihan eri tavalla järjestettyäkin, kun olisi joku, jonka kanssa jakaa sitä arkea.

Hän ei etsi työntekijää, vaan puolisoa, joka haluaa olla osa tilan elämää ja tulevaisuutta. Antille on tärkeää avoin keskustelu, hyvät tunnetaidot ja kyky kohdata toinen aidosti.

– Toivoisin, että mahdollinen puoliso olisi jalat maassa oleva tyyppi, jolla olisi omassa elämässään asiat tasapainossa. Sen pohjalle olisi helppo alkaa rakentamaan parisuhdetta, Antti sanoo.

Parisuhteelta Antti toivoo turvaa, ystävyyttä ja yhteistä arkea, jossa tuetaan toisiaan. Hän unelmoi omasta perheestä ja yhteisestä elämästä kotitilalla.

– Kyllä se haave perheestä on tässä viimeisen vuoden aikana tullut ajankohtaiseksi. Oma elämä on tasaantunut, ja jaksaminenkin on sillä tasolla, että tässä kohtaa elämää ajatus omasta perheestä alkaisi tuntua luonnolliselta, Antti sanoo.

