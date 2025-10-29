Asiassa epäiltiin kahta hoitajaa ja varhaiskasvatusjohtajaa kuolemantuottamuksesta.

Syyttäjä on lopettanut tutkinnanjohtajan esityksestä esitutkinnan tapauksessa, jossa pieni lapsi menehtyi ryhmäperhepäiväkodissa Pyhäjoella 1. huhtikuuta tänä vuonna.

Kahta hoitajaa ja varhaiskasvatusjohtajaa epäiltiin tapaukseen liittyen kuolemantuottamuksesta, mutta kuolemansyylausunnon mukaan lapsen kuolema oli luonnollinen, sairaudesta johtunut tautikuolema.

Kuolemaan ei syyttäjän tiedotteen mukaan todettu liittyvän muita merkittäviä sairauksia tai vammoja.

Nukkui yksin ulkona vaunuissa

Lapsi oli laitettu nukkumaan ulos vaunuihin päiväunien aikana, ja hänet löydettiin myöhemmin elottomana.

Syyttäjän tiedotteessa kerrotaan, että vaunut oli sijoitettu ikkunan ulkopuolelle siten, että ne näkyivät sisälle, mutta niiden eteen asetettu peiteverho esti suoran näkyvyyden lapseen.

Lapsi nukkui ulkona yksin ilman itkuhälytintä, ja valvonta perustui rattaiden tai verhon liikkeen seuraamiseen. Lasta ei myöskään tarkastettu säännöllisesti.

Elvytys aloitettiin heti, mutta se todettiin tuloksettomaksi.

Syyttäjän mukaan tehtävissä olleet merkitykselliset toimet oli tehty.

