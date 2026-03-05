Autokauppa kertoo, että se ei ole hyötynyt taloudellisesti tuontiketjussa tapahtuneiksi epäillyistä rikoksista.
Suomen suurimpiin kuuluva autokauppa J. Rinta-Jouppi kommentoi Tullin tänään tiedottamaa tapausta, jossa autokaupassa epäillään tehdyn miljoonaluokan veropetoksia arvonlisäveron suhteen.
J. Rinta-Jouppi on julkisuudessa nimetty yhtiöksi, jonka henkilöstön epäillään olleen tietoinen tuontiketjun toiminnasta. Tiedotteessaan yritys kertoo, että sillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä kaikkia toimijoita tutkinta koskee.
– J. Rinta-Jouppi Oy on ostanut näiltä tutkinnan alla olevilta kotimaisilta yhtiöltä tuontiautoja jälleenmyyntiin. Tähän pohjaten Tulli selvittää myös J. Rinta-Joupin osuutta kokonaisuudessa ja onko yhtiö ollut tietoinen autoja maahantuovien yritysten mahdollisesta rikollisesta toiminnasta, tiedotteessa kerrotaan.
Lue myös: Tulli tutkii laajaa autoalan veropetosvyyhtiä – epäiltynä yksi suurimmista autokauppaketjuista
Yhtiö korostaa tarkistavansa Verohallinnon ja alan ohjeiden mukaisesti jokaisen yrityksen taustan, jolta se ostaa tuontiautoja. Se kertoo, ettei yritysten taustassa ollut mitään hälyttävää.
– J. Rinta-Joupilla ei ole tällä hetkellä syytä epäillä, että yhtiön sisällä olisi toimittu tahallisesti väärin tai laittomasti.
Yritys kertoo, että sen käsityksen mukaan Tullin tutkimat kirjanpitorikosepäilyt eivät koske yritystä vaan joitain tuontiketjun edeltäviä toimijoita.
– Tutkinta kohdistuu alle viiteen prosenttiin J. Rinta-Joupin vuositasolla ostamista ajonevoista. Kaikki tuontiautot on ostettu markkinahintaisina, eikä J. Rinta-Jouppi ole saanut hyötyä nyt tutkinnassa olevasta epäillystä veron välttämisestä, tiedotteessa kerrotaan.