Toyotan Sami Pajari nappasi kolmannen sijan Ruotsin MM-rallissa. Palkintosija on Pajarille uran toinen. Rallin voittoon ajoi suomalaisen tallikaveri Elfyn Evans.
Evans oli ykkönen 14,3 sekunnin erolla Takamoto Katsutaan. Evans voitti länsinaapurin osakilpailun myös viime vuonna. Pajari jäi kärjestä 46 sekuntia.
Pajarille palkintosija on MM-sarjassa uran toinen. Hän oli viime kaudella kolmas Saudi-Arabiassa.
Hyundailla ajava Esapekka Lappi oli lopputuloksissa kuudes.
Rallin MM-sarja jatkuu maaliskuussa Keniassa.