Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala kertoivat Huomenta Suomen haastattelussa, mihin rakastuivat toisissaan.

Sosiaalisesta mediasta ja Selviytyjät Suomi -ohjelmasta tutut Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala vierailivat perjantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa. Parin mukana studioon saapui myös heidän tammikuussa syntynyt poikavauvansa.

Vauva-arki on osoittautunut helpommaksi kuin Uosukainen ja Rintala olivat kuvitelleet.

– Niin paljon on kuullut kaikkia kauhukuvia, että siinä mielessä olen yllättynyt. Totta kai on paljon uutta opeteltavaa, uudenlainen rytmi ja väsymystäkin, mutta toisaalta vauva-arki on hionut meitä entistä tiiviimmin yhteen, Uosukainen kertoi.

Eveliina Uosukaisen ja Joni Rintalan suhteessa tapahtui lyhyessä ajassa suuria asioita.All Over Press

Parin suhteessa on tapahtunut suuri asioita verrattain lyhyessä ajassa. He alkoivat seurustella alkuvuonna 2025, ja heinäkuussa he paljastivat odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan. Kihlohin pariskunta meni joulukuussa.

Salamarakastunut pari tapasi Hinge-deittisovelluksessa. Uosukainen kertoi rakastuneensa Rintalan energiaan jo ennen kuin pari oli tavannut toisiaan kasvotusten.

– Ja hymyyn. Muistan, kun näin kuvasi ja siinä oli niin valloittava hymy ja energia, joka jo siitä välittyi, niin olin, että vau. Kun aloimme juttelemaan ja varsinkin kun tapasimme, tuntui, että maa olisi tärissyt jalkojen alla. Ei ole myöskään yhtään pahitteeksi, että Joni on myös tosi komea, Uosukainen sanoi.

– Minä rakastuin Even ylitsepursuavaan energiaan. Tuntui, että hän pomppi ylös ja alas ja oli niin valoisa persoona. Myös hänen kauneuteensa ja varsinkin silmiin, niihin on helppo uppoutua. Myös huumorintaju on yksi, mihin ihastuin, Rintala jatkoi.

Mitä pari ajattelee itseään koskevista somekommenteista? Miksi he haluavat jakaa julkisesti hyvin intiimejäkin asioita? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!