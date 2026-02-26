KalPassa vuosia kehuttua urheilujohtamistyötä tehnyt Anssi Laine hyppää todelliseen yllätyspestiin.

Laine on palkattu jääkiekkotoimintojen johtajaksi Ranskan jääkiekkoliittoon. Taustalla ovat liiton tiedotteen mukaan erityisesti kahdet lähestyvät kotikisat. Ranska isännöi MM-kisoja vuonna 2028 ja olympialaisia vuonna 2030.

Laine aloittaa tehtävässään 15. huhtikuuta.

KalPassa 2020-luvun alun urheilujohtajana toiminut Laine johdatti seuran viime keväänä sen historian ensimmäiseen Suomen mestaruuteen. Osapuolet kertoivat teiden erkanemisesta eilen.

Nyt edessä on muutto ulkomaille.

– Muutamme vaimoni ja kolmen lapseni kanssa Ranskaan. Odotan innolla pääseväni työskentelemään liiton henkilökunnan kanssa, valmistautuaksemme parhaalla mahdollisella tavalla edessä oleviin tärkeisiin tapahtumiin, Laine kommentoi tiedotteessa.

Vuoden 2028 miesten MM-kisat pelataan Pariisissa ja Lyonissa. Talviolympialaisten jääkiekot mitellään Nizzassa 2030.

Ranskan miesten maajoukkue putosi viime keväänä MM-kisojen piikkitasolta. Joukkue oli mukana juuri päättyneissä talviolympialaisissa. Paikka aukesi, kun Venäjän sulkua jatkettiin.