Antti Aalto sijoittui upeasti viidenneksi Salpausselän mäkikisassa. Myös Niko Kytösaho mahtui kymmenen kärkeen.
Antti Aalto leiskautti Lahden HS130-mäessä yhden kierroksen kilpailussa 123 metriä. Hän nousi viidenneksi, kun alun perin voittoa juhlinut maailmancupin kokonaiskilpailun ykkönen Slovenian Domen Prevc hylättiin.
Sijoitus on Aallolle uran paras maailmancupissa. Hän oli aiemmin yltänyt parhaimmillaan kuudenneksi.
Domen Prevc täräytti selkeästi kisan pisimmän siivun, 129 metriä, mutta hylättiin ykkössijalta liian pitkien suksien vuoksi. Kisan voittoon kapusi Saksan Philipp Raimund. Itävallan Daniel Tschofenig oli toinen ja Bulgarian Vladimir Zografski kolmas.
Raimund ponkaisi 122,5 metriä, Tschofenig ja Zografski 124,5.
Aalto jäi vain 1,2 pistettä palkintokorokesijoituksesta.
120 metriä venyttänyt Niko Kytösaho ylsi yhdeksänneksi.
Eetu Nousiainen hyppäsi 117 metriä ja oli 20:s.
Juttua päivitetty Domen Prevcin hylkäämisen jälkeen viimeisimmäksi kello 17.03.