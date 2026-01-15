HIFK-kapteeni Iiro Pakarinen on saanut jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaatiolta kolmen ottelun pelikiellon.
Iiro Pakarinen taklasi keskiviikkona KooKoo-ottelun kolmannen erän ensiminuutilla Samuel Valkeejärveä. HIFK-kapteeni passitettiin videotarkistuksen jälkeen ulos päähän kohdistuneesta taklauksesta.
SM-liigan kurinpito toteaa, että Pakarisen taklaus suuntautui ylöspäin ja vasemman olkapään kontakti kohdistui kokonaisuudessaan Valkeejärveä päähän. Pakarisen luistimet olivat taklaushetkellä irti jäästä.
Kurinpito katsoo, että päähän osuminen olisi ollut vältettävissä suuntaamalla taklaus paremmin vartalolinjaan eikä etupuolelle. Pelikieltoa harkitessaan kurinpito huomioi taklauksen tehdyn kovalla voimalla ja päähän aiheutuneen kontaktin olleen suurivoimainen.
– Kurinpitodelegaatio toteaa, että Pakarisen taklauksella on taklauksesta aiheutuva pääosuma sekä taklattavan pystyssä oleva peliasento huomioiden piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa, ja taklauksesta tulee määrätä pelikielto.
Pakarinen on pelikiellossa HIFK:n kolme seuraavaa ottelua. SM-liigan viime kauden maalikuningas oli ollut alkusesongin loukkaantumisen takia sivussa ja pelasi vasta kauden neljättä otteluaan.