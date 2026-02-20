Jääkiekon SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen on asettanut keskiviikkoisen Tappara–JYP-ottelun tapahtumat kurinpitodelegaation käsiteltäväksi.

Keskiviikkona pelattu Tapparan ja JYPin välinen SM-liigaottelu oli täynnä tulta ja tappuraa. Ottelussa nähtiin peräti kolme nyrkkitappelua, minkä lisäksi päävalmentajat Petri Matikainen ja Rikard Grönborg lensivät ulos.

Ottelun lehdistötilaisuudessa JYPin apuvalmentaja Santeri Heiskanen piti painavan puheenvuoron ja kertoi Tappara-leirin huudelleen kostosta pitkin viikkoa.

Kostopuheet juontavat juurensa joukkueiden joulukuussa pelattuun otteluun, jossa JYPin Antti Tyrväinen taklasi Kristian Tanuksen sairastuvalle.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen reagoi tapahtumiin voimakkaasti ja asetti JYPin, Tapparan, Grönborgin ja Matikaisen kurinpitokäsittelyyn.

– Tappara–JYP-ottelussa oli kolme nyrkkitappelua. Kolmannen tappelun perusteella Tapparan Rikard Grönborgille ja JYPin Petri Matikaiselle tuomittiin toimihenkilön käytösrangaistukset. Ottelun lehdistötilaisuudessa JYPin edustaja antoi ymmärtää, että kyseessä olisi ollut vastatoimi ja reaktio aiemman Tappara–JYP-ottelun tapahtumiin liittyen, SM-liigan tiedotteessa perustellaan.

SM-liigan kurinpitosääntöpykälän 6 perusteella Liigahallituksella ja Liigan toimitusjohtajalla on oikeus asettaa kurinpitokäsittelyyn mikä tahansa asia, josta voi pykälän 3 mukaan määrätä rangaistuksen.

– Kurinpitodelegaation tulee arvioida kummankin seuran ja päävalmentajan vastuuta tapahtumiin, Liigan tiedote päättyy.

SM-liigan kurinpito käsitteli myös kaikki ottelun kolme tappelua. JYPin Väinö Liikonen ja Aaro Vidgren sekä Tapparan Ondrej Pavel ja Juuso Nykänen selvisivät tappeluistaan ilman pelikieltoa.

Jo 17 sekunnin jälkeen tapelleet Tyrväinen ja Emil Sylvegård puolestaan saivat kahden ottelun pelikiellot, koska kurinpito katsoi, ettei tappelu ollut spontaani ja tappelu käynnistyi ottelun ensimmäisessä vaihdossa.

Tappara jatkaa otteluitaan jo tänään perjantaina, kun se matkustaa Lahteen Pelicansin vieraaksi. JYPin ottelut jatkuvat puolestaan lauantaina vierasottelulla TPS:ää vastaan.

1:11 Antti Tyrväisen ja Emil Sylvegårdin tappelu johti kahden ottelun pelikieltoihin.