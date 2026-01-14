KooKoo murskasi HIFK:n Helsingissä.
KooKoo murjoi Helsingin IFK:n vieraissa jääkiekon SM-liigan keskiviikkokierroksella 6–1-lukemin.
Kouvolalaiset iskivät heti 17 sekunnin pelin jälkeen, kun Ville Meskanen nautiskeli kiekon pömpeliin Miska Siikosen poikittaissyötöstä.
1:12KooKoon Ville Meskanen heilutti reppua jo 17 sekunnin pelin jälkeen.
KooKoon johto kasvoi toisen erän alkuminuuteilla, kun HIFK:n slovakialaismaalivahti Rastislav Elias lähti yltiörohkeasti seikkailemaan maalin taakse. Vilmos Gallo riisti limpun ja kiepautti sen uuniin.
Näet maalin ylälaidan videolta.
Myös Ville Meskanen osui toisessa erässä ja kasvatti näin illan maalisaldonsa kahteen rysään.
HIFK:n ainokaisen ohjasi kolmannessa erässä Petteri Lindbohmin laukauksesta Vincent Marleau. KooKoon johtoa kasvattivat maaleillaan Miska Siikonen, Ossi-Petteri Jaakola ja Manu Mäkelä.
1:10KooKoon Ossi-Petteri Jaakola karkasi päätöserässä yksin läpi, ja HIFK:n verkko soi.
Siikonen (1+2) ja Robert Rooba (0+3) tehoilivat kouvolalaisille kolme pinnaa mieheen.
Voitto oli KooKoolle kuudes viimeisiin seitsemään otteluun. HIFK hävisi toisen matsin peräjälkeen. Edellisessä koitoksessa Tampereella oli tullut 0–6 takkiin Ilvestä vastaan.
KooKoo nousi sarjassa neljänneksi. HIFK on yhdentenätoista.
SM-liigan keskiviikon otteluiden lopputulokset:
Ilves–JYP 3–4 vl.
HIFK–KooKoo 1–6
Kiekko-Espoo–KalPa 1–2 ja.
Kärpät–SaiPa 1–2