HIFK:n tähtihyökkääjä Iiro Pakarinen sai ulosajon rujosta taklauksesta.
HIFK-kapteeni Iiro Pakarinen taklasi KooKoon Samuel Valkeejärveä jääkiekon SM-liigaottelun kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla. Pakarisen keskialueella laidan vieressä niittaama taklaus näytti osuneen Valkeejärveä päähän.
Tuomaristo katsoi tilanteen videolta ja passitti Pakarisen ulos päähän kohdistuneesta taklauksesta.
Näet taklauksen ylälaidan videolta.
SM-liigan viime kauden maalikuningas, alkusesongin loukkaantumisen takia sivussa ollut Pakarinen oli pelaamassa vasta kauden neljättä otteluaan.
Vierasjoukkue KooKoo johti ottelua tapahtumahetkellä 3–1. Johto on kasvanut kolmannessa erässä sittemmin 4–1:een.